Miércoles, noviembre 26, 2025
NoticiasDeportes

Umad campeón nacional Juvenil B de basquetbol

El equipo de las Tigres Blancos se coronó en una final poblana ante el Kennedy

Umad campeón nacional Juvenil B de basquetbol
Leopoldo Aguilar

Después de una eliminatoria en donde el respaldo del trabajo impulsó al equipo a ganar la misma, Tigres Blancos Umad, integrado por estudiantes deportistas del Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, culminó de inmejorable manera su participación en la temporada 2025 de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

El equipo dirigido por el coach Juan Pablo Bravo se convirtió en el número uno de México al ganar el Campeonato Nacional de basquetbol femenil categoría Juvenil B de Conadeip en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, sede que, del 19 al 24 de noviembre recibió la fase final del torneo avalado por Conadeip.

Tal y como ocurrió hace unas semanas, cuando Tigres Blancos y Colegio Kennedy se enfrentaron en el cierre de la eliminatoria, ambos conjuntos volvieron a encontrarse en el partido por el título y esta ocasión, en un duelo más cerrado, Umad se impuso 45-41, marcador con el cual se proclamó campeón nacional.

Una vez que sonó el silbatazo que anunció el final del juego, jugadoras, asistente y el coach Juan Pablo Bravo se encontraron en la duela para fundirse en un abrazo que, previo a la entrega del trofeo que acreditó a Umad como campeón nacional, simbolizó la unión del equipo y la alegría por convertir en realidad el objetivo planteado al inicio de la temporada.

El coach de Tigres Blancos mencionó: “El primer partido que se jugó fue contra la UCA de Aguascalientes, a quien se le ganó 47-39. El segundo partido que se jugó fue contra la UVM Centro, donde se consiguió una ventaja de más de treinta puntos. Y el tercer partido que se jugó fue contra Tec de Monterrey Chihuahua. Por ser segundo clasificado general pasamos directos a la semifinal y ahí jugamos contra la UCA, para después ganarle al Kennedy en la final”.

Para concluir, el coach Juan Pablo Bravo mencionó respecto a su equipo: “Estamos agradecidos con Dios por todo lo que vivimos esta temporada. Fue una gran eliminatoria y un nacional en donde mi equipo demostró que está plagado de mucho talento y de grandes personas”.  

Temas

Más noticias

Internacional

Ataques aéreos “masivos” entre Ucrania y Rusia dejan al menos 10 muertos

La Jornada -
Afp Kiev. Ucrania y Rusia intercambiaron este martes ataques aéreos "masivos" que dejaron al menos 10 muertos, mientras los negociadores se apresuran a revisar el plan...
Nacional

Disminuye producción en todos los cultivos del país, alertan dirigentes del Frente para el Rescate del Campo

La Jornada -
Braulio Carbajal Los bloqueos registrados este lunes en diferentes entidades del país son consecuencia de la falta de respuesta del gobierno ante los múltiples llamados...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tigres Blancos Umad con boleto al Nacional de basquetbol Juvenil B

Leopoldo Aguilar -
El equipo femenil de basquetbol de Umad categoría Juvenil B ganó su pase al Campeonato Nacional de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones...

Aztecas con buenos resultados en el Nacional de Taekwondo

Leopoldo Aguilar -
Los Aztecas de taekwondo de la UDLAP cerraron su actuación en el Campeonato Nacional de la Conadeip con la suma de 14 medallas (2...

Águilas UPAEP con nueve preseas en Nacional de Taekwondo

Leopoldo Aguilar -
El equipo de taekwondo de las Águilas UPAEP tuvo una destacada participación en el Campeonato Nacional Conadeip de Primera Fuerza, celebrado en las instalaciones...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025