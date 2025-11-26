Umad campeón nacional Juvenil B de basquetbol

Después de una eliminatoria en donde el respaldo del trabajo impulsó al equipo a ganar la misma, Tigres Blancos Umad, integrado por estudiantes deportistas del Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, culminó de inmejorable manera su participación en la temporada 2025 de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas.

El equipo dirigido por el coach Juan Pablo Bravo se convirtió en el número uno de México al ganar el Campeonato Nacional de basquetbol femenil categoría Juvenil B de Conadeip en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Hidalgo, sede que, del 19 al 24 de noviembre recibió la fase final del torneo avalado por Conadeip.

Tal y como ocurrió hace unas semanas, cuando Tigres Blancos y Colegio Kennedy se enfrentaron en el cierre de la eliminatoria, ambos conjuntos volvieron a encontrarse en el partido por el título y esta ocasión, en un duelo más cerrado, Umad se impuso 45-41, marcador con el cual se proclamó campeón nacional.

Una vez que sonó el silbatazo que anunció el final del juego, jugadoras, asistente y el coach Juan Pablo Bravo se encontraron en la duela para fundirse en un abrazo que, previo a la entrega del trofeo que acreditó a Umad como campeón nacional, simbolizó la unión del equipo y la alegría por convertir en realidad el objetivo planteado al inicio de la temporada.

El coach de Tigres Blancos mencionó: “El primer partido que se jugó fue contra la UCA de Aguascalientes, a quien se le ganó 47-39. El segundo partido que se jugó fue contra la UVM Centro, donde se consiguió una ventaja de más de treinta puntos. Y el tercer partido que se jugó fue contra Tec de Monterrey Chihuahua. Por ser segundo clasificado general pasamos directos a la semifinal y ahí jugamos contra la UCA, para después ganarle al Kennedy en la final”.

Para concluir, el coach Juan Pablo Bravo mencionó respecto a su equipo: “Estamos agradecidos con Dios por todo lo que vivimos esta temporada. Fue una gran eliminatoria y un nacional en donde mi equipo demostró que está plagado de mucho talento y de grandes personas”.