Desde hace un año, la UIF denunció a Ignacio Mier y sus socios por presunto lavado de dinero, confirma gobernador

El gobernador Miguel Barbosa confirmó que desde hace un año tiene conocimiento de la investigación que efectúa la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, por presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal

“A mí el fiscal no me informa de ninguna averiguación, pero sí sabía yo, desde hace mucho más de un año, de esta indagatoria. No conocía las diligencias que constituían la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera hasta hoy, que leímos este caudal de información”, dijo Barbosa.