UIF detecta ingresos a cuentas de Juan Manuel Celis por 776 mdp y da parte a la FGR

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó que el líder de Antorcha Campesina en la entidad, Juan Manuel Celis Aguirre, recibió del 2010 al 2020 recursos en efectivo por un monto de 658 millones de pesos y del 2014 al 2019, transferencias por 128 millones de pesos -un total de 776 millones de pesos- por lo que sus cuentas fueron congeladas.

La mayoría de esos recursos provinieron del sector de la construcción, indicó el organismo.

La UIF también detectó transferencias por 8 millones de pesos a compañías fantasma, entre las cuales resaltan un trío a los que Celis remitió 3.6 millones de pesos.

En un comunicado, la UIF, precisó que también a la esposa de Celis Aguirre, Soraya Córdova Morán, le congelaron sus cuentas bancarias por movimientos irregulares.

El organismo reveló que de ambos casos ha dado cuenta a la Fiscalía General de la República para que inicie los procedimientos judiciales pertinentes.

En el comunicado no se menciona ningún nombre en particular, para no afectar el debido proceso, pero se deja claro que se trata del líder del Movimiento Nacional Antorchista en Puebla y su cónyuge.

La UIF del 2009 al 2019, detectó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por más de 14 millones de pesos.

En total, el organismo ha confirmado movimientos por casi mil millones de pesos -998 millones- que son ilegales en las cuentas antorchistas.

También informó que se comprobó que los líderes antorchistas poseen 14 vehículos de lujo que tienen un valor total de 11.2 millones de pesos.

El pasado 19 de agosto, esta casa editorial informó que la UIF investigaba a las constructoras de Antorcha Campesina, pues habiendo sido gestores de recursos públicos durante décadas, las obras para los ayuntamientos que gobiernan las hacían a través de sus inmobiliarias, con lo cual garantizaban que prácticamente todo el dinero oficial se quedara en manos de los antorchistas.

Por ejemplo, se calcula que de 2012 a 2016 los antorchistas tuvieron contratadas 203 obras que en total sumaron un monto de 551 millones 962 mil 652 pesos con 66 centavos, divididos de la siguiente manera: en 2012 tuvieron 16 obras por un monto de 17 millones 515 mil 997.20 pesos, al año siguiente fueron 52 obras por 267 millones 726 mil 965.65 pesos, en 2014 fueron 25 obras por 73 millones 591 mil 600.20 pesos, en 2015, 43 por 70 millones 885 mil 283.05 pesos y en 2016, 67 por 122 millones 242 mil 806.56 pesos.