UDLAP realiza su tercer Coloquio de doctorados en Tecnología, Ciencia y Cultura

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) realizó el tercer Coloquio de doctorados en Tecnología, Ciencia y Cultura: una visión global, donde académicos del Max Planck Institute for Experimental Medicine, de la Università degli Studi Roma TRE, de New York University, de Texas A&M University y University of California presentaron sus proyectos actuales ligados a los programas doctorales que ofrece la UDLAP en México.

Ante estudiantes y decanos de las Escuelas Académicas de la UDLAP, de Educación Global y de Investigación y Posgrado, inició este acto que resalta la importancia de la investigación. Cecilia Anaya, vicerrectoría académica, dijo que esta edición muestra hacia dónde se dirige la investigación en áreas de ingeniería molecular, en alimentos, la industria multimedia, cambio climático y movimientos sociales. “Confiamos que servirá para enriquecernos con la experiencia de los investigadores y ellos pueden inspirar a jóvenes estudiantes de doctorado y egresados, y fomentar la colaboración entre los investigadores de instituciones nacionales e internacionales de prestigio que nos acompañan”.

Resalta que el tercer coloquio fue realizado para motivar a los estudiantes de doctorado a ser los nuevos líderes y para continuar trabajando en investigación en beneficio de la humanidad. Por ello, se tuvo el espacio abierto para que algunos de los alumnos de la UDLAP presentaran sus proyectos actuales.