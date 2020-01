“Allá el rector con sus decisiones”: Barbosa sobre que la UAP asesore vs. el reemplacamiento

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, declinó a opinar sobre el ofrecimiento de defensa legal gratuita que hizo el Bufete Jurídico de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), para los ciudadanos que no quieran reemplacar sus autos y se limitó a decir que el rector Alfonso Esparza Ortiz “tomó una decisión y cree que está haciendo lo correcto, pues que siga haciéndolo”.

“No tengo más qué opinar”, expresó el mandatario ante la insistencia de los reporteros que le preguntaban su opinión de la revisión preventiva a la Máxima Casa de Estudios de la que esta mañana se desistió la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Los informadores fueron persistentes en preguntarle sobre la confrontación del Poder Ejecutivo y la universidad:

-¿No puede interpretarse como una declaración de guerra o una confrontación del rector?-le inquirieron a Barbosa.

-No, no -respondió-, es una posición del rector y no le doy más vueltas a las cosas, él sabe qué hacer, él sabrá qué hacer.

-¿No es un revanchismo hacia el gobierno del estado?-le reiteraron.

-No, bueno, él tomó una decisión y cree que está haciendo lo correcto, pues que siga haciéndolo, yo no voy a opinar sobre eso. Lo de la auditoría, yo no sé de las auditorias, las lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado, no yo-sostuvo.

-¿Cuál es el llamado que hace a la UAP, gobernador ?

-A la UAP no, la UAP es una institución que yo respeto mucho y reconozco y apoyo y todo lo demás. Al rector, bueno, que él camina por la ruta que quiere y ya, cada quien sabe qué hacer. No tengo más comentarios-dijo.

-¿Gobernador, no es una mala acción de Esparza Ortiz que esté ya casi regalando el servicio de abogados para que no reemplaquen? -le insistieron.

-A ver: todo está a la vista, la intencionalidad de ese comportamiento administrativo y social está a la vista. Creo que es una decisión, vuelvo a repetir, una ruta que escogió el rector Esparza, allá él-manifestó, dando por cerrado el tema.

Barbosa Huerta fue entrevistado en el marco de la presentación de su libro Péndulo Político. Experiencia Mexicana: ¿izquierda o socialdemocracia?, del senador Ricardo Monreal Ávila.

Acompañado por el mandatario, el legislador federal resaltó su admiración por la entidad, por lo que dijo que desea que le vaya bien a la actual administración.

“Me da mucho orgullo presentar esta obra aquí en Puebla. Le agradezco la generosidad al gobernador, le deseo que le vaya bien a Puebla, que le vaya bien a él, porque lo merece Puebla”, puntualizó el senador.

Monreal Ávila agradeció al gobernador por brindar el espacio para presentar en Puebla su libro, del que dijo: “Toca desde los orígenes de la izquierda en el mundo, hasta la consolidación del término de la Revolución Francesa y cómo se traslada a México desde la idea de izquierda”.