UAP renovó 21 maestrías y doctorados del Programa Nacional de Posgrados de Calidad

Por cumplir con los más altos estándares de calidad y pertinencia en los procesos de evaluación y seguimiento, 21 maestrías y doctorados de la UAP obtuvieron este año su renovación en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), con lo que se refrenda la excelencia educativa que permite que más estudiantes puedan incrementar sus capacidades profesionales en ciencia, tecnología e innovación.

Al respecto, la doctora Rosario Hernández Huesca, directora General de Estudios de Posgrado de la UAP, informó que los doctorados que ratificaron su permanencia dentro del PNPC son Ciencias (Física Aplicada), Economía Política del Desarrollo, Filosofía Contemporánea, Literatura Hispanoamericana y Sociología.

Así también las maestrías en Antropología Social, Ciencias de Materiales, Ciencias Políticas, Ciencias Químicas, Arquitectura -con especialidad en Conservación del Patrimonio Edificado-, Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica, Enfermería, Filosofía, Ingeniería, Ingeniería Química, Manejo Sostenible de Agroecosistemas, Ordenamiento de Territorio, Sociología y Ciencias de la Computación.

Hernández Huesca señaló que actualmente la Universidad atiende a 2 mil estudiantes en 90 posgrados, de los cuales 67 están dentro del PNPC, lo que equivale a que 74 por ciento de las maestrías y doctorados están avalados por sus altos estándares de calidad, que a su vez permiten a los estudiantes acceder a becas como alumnos de tiempo completo.

La funcionaria mencionó que a pesar de que se tenía planeado que ocho nuevos programas compitieran por su ingreso, debido a las condiciones de la pandemia no se lograron cumplir con los requerimientos establecidos; sin embargo, informó que seis programas ya inscritos subieron de nivel, entre ellos destaca la Maestría en Filosofía que obtuvo el nivel de Competencia Internacional, que es el rango más alto, con esto suman ya ocho programas con este nivel, los cuales pertenecen a las facultades de Filosofía y Letras, Físico-Matemáticas, Instituto de Física e Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.

El crecimiento de la UAP respecto al número de posgrados dentro del PNPC ha sido constante, prueba de ello es que en los últimos seis años incrementó su padrón casi un 25 por ciento, ya que en 2014 contaba con 54 posgrados y ahora la cifra es de 67, además de que se prevé sumar ocho nuevos programas el próximo año.

El reconocimiento a la calidad de estos posgrados se establece mediante lineamientos estipulados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que exigen rigurosos procesos de evaluación por pares académicos, así como por altos niveles de eficiencia terminal y de titulación.

De esta forma, el objetivo que persigue el PNPC es fomentar la mejora continua y asegurar la calidad de los posgrados nacionales para formar recursos humanos que apliquen sus conocimientos, como un recurso eficiente y calificado, en beneficio del desarrollo social.

Otros agradecimientos

Además, gracias a su plan integral de manejo de residuos y a los programas en los que participa, la UAP fue reconocida nuevamente como la tercera universidad más sustentable en México, de acuerdo con el UI Green Metric World University Ranking, una iniciativa impulsada por la Universidad de Indonesia cuyo objetivo es visibilizar la situación actual y las políticas relacionadas con campus verdes y sostenibilidad en las instituciones de educación superior de todo el mundo.

Con esta iniciativa buscan sumar el esfuerzo de distintas universidades para luchar contra el cambio climático global, por la conservación de la energía y el agua, el reciclaje de residuos y el transporte ecológico.

En esta edición 2020 participaron 912 universidades de 84 países; la UAP logró en el ranking mundial el lugar 87, el número 11 a nivel latinoamericano y el lugar 12 de Norteamérica, así como el tercero a nivel nacional, sólo por debajo de la Autónoma de Nuevo León y la UNAM.

Los esfuerzos por impulsar políticas ecológicas y gestión en el cambio de comportamiento de su comunidad se reflejan en el trabajo en seis áreas: entorno (áreas verdes) e infraestructura; energía y cambio climático; manejo de residuos y uso del agua, así como transporte y educación. De estos parámetros se obtienen puntajes, y la UAP ha obtenido los más altos este año en el manejo de residuos y de agua.

El manejo integral de residuos

El Programa de Manejo Integral de Residuos Universitarios involucra a todas las áreas administrativas y académicas de la UAP, pero también a la sociedad. Consiste en un correcto manejo de separación, acopio, reutilización y disposición final de residuos.

De acuerdo con el maestro Diego Ariel Riva, coordinador de Gestión Ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable, a cargo del doctor Manuel Sandoval Delgado, en la Universidad se generan alrededor de 28 toneladas de residuos por día: 20 por ciento orgánicos, 50 por ciento residuos de valor (PET, cartón, plásticos, metal, aluminio, entre otros) y el resto sirve para el programa de aprovechamiento energético.

Gracias al convenio con Cemex, todos estos residuos que no pueden reutilizarse se transforman en combustible, es decir, que los hornos de esta empresa reciben todo el material que no es reciclable ni recuperable, lo que permite a la UAP no llevar desechos al relleno sanitario y se conoce como “cero disposición de residuos”, que la convierte en una institución totalmente sustentable, señaló el maestro Diego Riva.

“Implementamos un programa de separación, hay botes contenedores, estaciones de separación en CU, también existen centros de acopio en otras unidades como el Área de la Salud, las preparatorias, las facultades de Lenguas, Comunicación y Artes, así como el CCU; ahí se separan los desechos para después hacer una recolección diferenciada”.

El funcionario recordó que este programa inició en 2015 y para 2020 ya se habían separado mil 239 toneladas de residuos, de los cuales 85 toneladas son de valor. De las cafeterías, refirió que se han recolectado mil 155 toneladas de residuos orgánicos, con los cuales se hace composta para elaborar abono orgánico que después se emplea en las áreas verdes de la Universidad, logrando la generación de 340 toneladas de abono orgánico.

Por otra parte, también se trabaja con el aceite quemado que se recoge de las cafeterías, donde se colocan contenedores específicos y es así como se recuperaron mil 560 litros de aceite vegetal quemado, el cual es reutilizado en la elaboración de biodiésel, gracias a un acuerdo con el Instituto de Ciencias de la UAP.

Diego Ariel Riva mencionó además un programa de manejo de residuos electrónicos, en colaboración con una agrupación de estudiantes, lo que ha permitido recolectar cuatro toneladas al año de basura de este tipo, de la cual se recupera un porcentaje importante para los proyectos y trabajos de laboratorio de los alumnos.

Finalmente, parte del programa integral de manejo de residuos de la UAP implica una estrecha colaboración con organizaciones no gubernamentales, con las cuales se organizan colectas y recolecciones de residuos, en beneficio de distintas causas sociales, como apoyos para tratamientos de niños con cáncer. De esta forma no sólo hay un impacto ambiental, también un impacto social.

Asimismo, la Facultad de Administración de la UAP, en conjunto con el Departamento de Aceleramiento e Innovación Rural de la Universidad de Montana, Estados Unidos, fue ganadora del Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas, a través de un proyecto para crear una red de emprendedores rurales y crear soluciones que mejoren la calidad de vida de sus comunidades.

Durante una ceremonia virtual, el Departamento de Estado norteamericano, la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México y Partners of the Americas, anunciaron a los equipos ganadores de las 11 subvenciones de 25 mil dólares cada una, quienes participaron en la última convocatoria del Fondo de Innovación patrocinada por Fundación Gruma, Fundación Banorte y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Con el programa “La red internacional de emprendedores rurales,” estudiantes de la Facultad de Administración y la Universidad de Montana desarrollarán proyectos empresariales en conjunto con comunidades y productores locales para promover nuevas formas de hacer negocios que impactarán positivamente en tres esferas: económica, social y ambiental, para reducir la desigualdad y mejorar las oportunidades de romper los ciclos de pobreza.

Los estudiantes colaborarán inicialmente a través de una plataforma virtual y, posteriormente, viajarán a la institución contraparte para visitar comunidades rurales, aprender sobre el espíritu empresarial local y compartir conocimientos y experiencias

El Fondo de Innovación 100,000 Strong in the Americas es un mecanismo que inspira a las universidades e instituciones de educación superior de los Estados Unidos a trabajar con instituciones de educación superior en América Latina y El Caribe para ampliar la capacidad institucional, crear nuevos programas de intercambio académico y capacitación, así como fortalecer la cooperación educativa regional en las Américas.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau; el presidente del Consejo de Grupo Financiero Banorte, Carlos Hank González; el director general de Banorte, Marcos Ramírez Miguel y la coordinadora de Asuntos Académicos de la Embajada de los Estados Unidos, Araceli Partearroyo.