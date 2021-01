Reflexionan en la UAP sobre la importancia de la educación media superior

Con tres sesiones dedicadas a la educación media superior para analizar la importancia de este nivel respecto a la educación superior y de posgrado, inició el foro Los retos de la nueva agenda universitaria, que busca fortalecer la academia y reflexionar sobre las estrategias y retos de la educación, en particular de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

Resultado del webinar Los retos de la Educación Pública Superior en México que se celebró de agosto a diciembre de 2021 para exponer y debatir sobre el renglón en el país, sus transformaciones y nuevas perspectivas, el nuevo foro inició este 19 de enero, y se realizará los siguientes martes.

Organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, la Facultad de Economía y el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, el Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” y la Facultad de Físico Matemáticas, todos de la UAP, el foro analizará los vínculos de este nivel con la educación superior, en la idea de fortalecer y dar nuevas perspectivas.

En la sesión inaugural, Francisco Vélez Pliego, director del Instituto Vélez Pliego, recordó que el propósito del comité organizador del foro Los retos de la nueva agenda universitaria es la formación de un espacio virtual que permita reflexionar y construir una agenda universitaria en la transición que vive el país y las políticas públicas, en la docencia y en la investigación.

De igual forma, María Eugenia Mendoza Álvarez, directora del Instituto de Física de la UAP, refirió que este foro surgió de “manera natural” del webinar anterior, ya que desde las diferentes perspectivas se notó la importancia del nivel medio superior. Ello, continuó, porque es una etapa crucial en la vida de los jóvenes, quienes están en búsqueda de su ser y de su vocación. En ese sentido, llamó a reflexionar sobre su presente, porque la universidad mexicana tiene conectada este nivel, que es el mismo que nutre al nivel superior y posgrado.

De paso, Aleida Pardo, docente de la Preparatoria Enrique Cabrera y organizadora de estas sesiones, señaló que los que participan en el foro son docentes de nivel preparatoria que están al día y conviven con los estudiantes, que son jóvenes entre 15 y 18 años, un sector que significa un reto y un desafío de trabajo.

Para abrir la serie de ponencias, Gilberto Sánchez Cervantes, director de Educación Media Superior de la UAP, señaló que en la universidad existen más de 20 unidades académicas en el estado con más de 22 mil 300 alumnos y más de mil docentes. Este conjunto está organizado por academias, siendo un total de 14. Asimismo, se divide en cinco áreas de conocimiento.

Destacó que desde 2010 la educación media superior es obligatoria por lo que, al abrirse las puertas surgieron problemas, como la renovación de la infraestructura y los planes de estudio.

Sánchez Cervantes agregó que, en el caso de la UAP, el bachillerato general es el plan de estudios que prevalece, aunque también existe el bachillerato internacional, el bachillerato tecnológico y, con los cambios que propuso la ley federal, se propuso la preparatoria a distancia.

Dijo que con la propuesta del programa rechazo cero, en el cual ya se venía trabajando en la universidad se propuso el bachillerato universitario mixto el cual, a diferencia del bachillerato a distancia, cada fin de semana propone clases presenciales con docentes y entre semana se dan las clases virtuales.

Como parte de los retos, el director de Educación Media Superior en la UAP, dijo que se necesita trabajar en equipo y en la investigación, pues “al no tener cuerpos colegiados la investigación no existe”, no obstante, los docentes la practican a nivel personal, publicando sus resultados. Otro reto, acotó, es la evaluación, la cual no debe confundirse con la calificación, sino con la que hacen los propios alumnos sobre su educación, misma que servirá para que alcancen sus metas y puedan acceder a la educación superior y los posgrados.