Consejo de la UAP aprueba protestar en el Congreso por intento de abuso a autonomía

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), aprobó hoy por mayoría absoluta hacer patente ante el Congreso del estado una protesta por las auditoría que de manera “ilegal y arbitraria” pretendió ejecutar a finales del año pasado la Auditoría Superior del Estado (ASE).

El principal órgano de gobierno de la Máxima Casa de Estudios, también avaló dar a conocer ante instancias federales, como el Poder Legislativo y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el intento de violación de autonomía que han emprendido el presidente del Poder Legislativo local, Gabriel Biestro Medinilla, la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo y el titular de la ASE, Francisco Romero Serrano.

En una prolongada sesión, representantes de los sectores estudiantil, se han pronunciado también por realizar movilizaciones para hacer patente su compromiso con la defensa de la autonomía y para informar a la población de la ofensiva que llevan a cabo el Congreso y la ASE.

Aclararon también que no se oponen a las auditorías que obliga la ley, pero exhibieron los errores cometidos por Francisco Romero Serrano en el intento arbitrario e ilegal de auditoría que realizó a finales del año pasado.

La sesión de este jueves fue intensa y duró casi seis horas. Hubo 10 puntos en el orden del día, pero la mayor parte del tiempo la consumió las intervenciones de los consejeros, tras la presentación de un informe en el cual se determinó que la ASE invadió facultades del ámbito federal al iniciar un procedimiento de fiscalización en tiempo real el pasado 5 de diciembre, lo que representa un acto inconstitucional que vulnera la autonomía universitaria.

Tras afirmar que la UAP está abierta a la revisión de sus cuentas públicas, el subcontralor General, José Ubaldo Ramírez, subrayó que la ASE incurrió en irregularidades al iniciar un procedimiento sin notificación o citatorio previo, además de que no se acreditaron debidamente los comisionados que realizaron la visita. La orden de la ASE solicitaba documentación del ejercicio de recursos públicos estatales, municipales y federales; no obstante, que la universidad no administra recursos municipales; además, el requerimiento, que comprende del 1 de enero al 30 de noviembre de 2019, implica una visita en tiempo real.

Lo anterior, aseguró, es una acción inconstitucional, ya que la figura jurídica que utiliza la ASE de auditoría preventiva no se encuentra prevista en la Constitución federal. De acuerdo con los artículos 79 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las auditorías en tiempo real son solo facultad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y estas deben tener su origen en una denuncia presentada. La ASE no mostró ningún documento que validara su petición.

Asimismo, indicó que para ejecutar una auditoría preventiva se exige, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado, la existencia de elementos que demuestren una indebida administración de recursos y un dictamen técnico jurídico emitido por la autoridad competente; sin embargo, este documento no fue presentado.

Otra de las irregularidades en esta visita, informó, es la invasión de las facultades del ámbito federal, pues en los artículos 79 y 116 de la Constitución y el artículo 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se establece que es facultad exclusiva de esta revisar los recursos federales transferidos a las universidades públicas, y no de los órganos de fiscalización de los estados, salvo la existencia de un convenio, que en este caso no fue exhibido por la ASE.

En su intervención, el doctor Eduardo Monjaraz Guzmán, representante del Grupo de Enlace y Seguimiento ante las Comisiones Estatutarias de Legislación Universitaria y de Honor y Justicia, señaló que para la ejecución de esta orden “la ASE se ha atribuido facultades privativas de la Fiscalía Superior de la Federación, como lo son la práctica de auditorías en tiempo real, la revisión de recursos provenientes de la Federación, además de que la ASE no ha seguido el debido procedimiento previsto en la ley para realizar este tipo de acciones”.

“Históricamente la UAP ha impedido el paso a quien busque vulnerar su autonomía. Nuestra postura es que no pasarán y al buscar atribuirse facultades que no les corresponden, nuestra respuesta será la misma: no pasarán”, dijo.

A su vez, también el consejero Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, externó que la universidad se ha sometido al escrutinio de gastos y también ha participado en la revisión de sus cuentas, todas aprobadas por los entes fiscales estatales y federales, que han sido definitivos.

No obstante, reprochó que legisladores locales han emitido pronunciamientos sobre un ejercicio fiscal que no concluye, de tal forma que sin argumentos y pruebas han descalificado a la universidad y al trabajo que en ella se realiza: “Con sus comentarios desacreditan el trabajo de las auditorías del estado y la Federación, y los acuerdos aprobados por el Consejo Universitario”. Por ello, exigió a los legisladores abstenerse de descalificar la trayectoria de rendición de cuentas y transparencia que caracteriza a nuestra máxima casa de estudios.