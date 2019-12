La UAP abierta a cualquier auditoría, siempre que se apegue a la legalidad: Esparza

El rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Alfonso Esparza Ortiz, declaró que la institución está abierta a la auditoría que quiera realizar cualquier autoridad facultada, siempre y cuando se ciña a los lineamientos que marca la ley.

En el mensaje que dio esta mañana a reporteros, el titular de la Administración Central en la Máxima Casa de Estudios, dio respuesta a las versiones periodísticas que tergiversaron la información sobre un intento de revisión llevada a cabo por el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco Romero Serrano:

“Seguiremos estando abiertos a cualquier intervención, lo hemos dicho, estamos muy claros de lo que significa una responsabilidad como lo que es la dirección de esta institución. Lo hemos dicho, lo hemos hecho, hemos tenido resultados que están a la vista. Hemos sido revisados toda la vida por todas las instancias habidas y por haber, ahora lo estamos siendo en forma doble pero también sin ningún problema, solamente que lo haremos siempre apegados a Derecho, no vamos a permitir que se violen procedimientos, no vamos a permitir que no se lleven a efecto sin contemplar las reglas que están muy claras en el tema de la fiscalización”, manifestó.