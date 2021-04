Turbulenta elección

Hay de todo, como en botica. Los buenos (pocos), los regulares y los peores, amén de cascajos que pareciera no estarían en la boleta. Pero si los partidos están más que desprestigiados; de las instituciones menos confiables en la opinión pública, ahora quedarán en la lona.

Debido a la pandemia, que no se acabará en dos meses, más el cambio de domicilio de una buena cantidad de mexicanos, la falta de entrega de propaganda como anteriormente se hacía, sin mítines, concentraciones, distribuir impresos casa por casa y más, el elector no estará enterado de por quién votar.

Además, los anuncios publicitarios en radio y televisión no son creativos, no plantean nada ideológicamente (las promesas que se hacen nunca se cumplen), atacan sin sentido, mucho de lo que pregonan los opositores no lo hicieron antes y las repeticiones de cancioncillas no impresionan ya.

Estamos pues ante la mayor elección, el gasto desmesurado de miles de millones de pesos, imágenes nuevas; los luchadores con máscara entraron a la contienda ante rostros muy repetidos, pero sin que tengan expresión real

Lo único que importa es querer amarrar sueldo amplio y prerrogativas, por lo que se lanza al pariente cercano.

Lo mismo Elba Esther con su hija Maricruz Montelongo que el vástago de Agustín Basave. Parientes, [email protected] (sic.) tías, compadres y hasta empleados que son parte de la compañía o el barrio.

Un circo ampliado sin que lo fundamental sea la sorpresa de algo inédito, sino el pastelazo de lodo de alguna manera para descalificar, al contrario.

El asunto que no se ha podido evitar, aunque estará presente no obstante las nuevas y viejas medidas, es la inclusión del dinero ajeno al oficial, ya sea por el narco o los empresarios.

De los malandros no hay que decir mucho. Francisco Javier Cabeza de Vaca en Tamaulipas y en gran medida la zona norte del país, más Guerrero, Michoacán y otras entidades son muy claros ejemplos.

De los segundos, la declaración de la Coparmex, presidida entonces por Gustavo de Hoyos, de que apoyaría con 50 millones de pesos a algunos de los candidatos a diputados de Va por México, fue evidente. Esperemos sentados que el INE atienda esta grave situación.

Según una encuesta de El Financiero (6 de abril), dos meses antes de la justa electoral, Morena va con buena ventaja en siete gubernaturas de Baja California a Zacatecas pasando por Guerreo (a pesar del impresentable Félix Salgado Macedonio). En Querétaro el PAN no tiene rival y en Baja California Sur está once puntos arriba. En las otras seis la lucha es complicada, incluyendo Nuevo León, no obstante, lo de Clara Luz (Juntos Haremos Historia) y NXIVM, ya que ella está cuatro puntos debajo de Adrián de la Garza (PRI-PRD).

Muy competidos están Chihuahua: PAN- Morena. Sonora con Durazo por los guindas y Ernesto Gándara, PRI, PAN, PRD. Y San Luis Potosí entre Octavio Pedroza (PAN y otros) y Mónica Rangel (Morena).

La gran batalla será por los diputados, ya que si no logra mayoría el partido de López Obrador (sin él en la boleta), tendrá gravísimos problemas para efectuar los cambios que prometió.

Y vemos que se intenta todo. Entre ellos Fuerza Social por México de Pedro Haces, trató que el desacreditado ex obispo de Ecatepec, Onésimo (Oh, Pésimo, se le conocía entre su feligresía por sus Mercedes Benz, su relación con todos los presidentes, incluido Peña Nieto; sus juegos de golf e ida a los toros, más los saraos que armaba) estaba más que puesto y dijo que ya no soportaba a políticos pendejos y ojalá no robara. Afortunadamente, Roma desautorizó que vaya en la boleta.

Su caso es uno más entre una larga fila: desde el hermano de Belinda hasta dos miembros de La Luz del Mundo: Emmanuel Reyes Carmona y Hamlet García Almaguer, incluso éste tuvo un puesto importante en el gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuyo reconstructor de obras (Edgar Tungüi) ya fue extraditado de España a México por desvío de recursos gubernamentales.

La lista es sumamente extensa y muestra claramente que lo importante es obtener votos como sea, no transformar un país y evitar los enormes desequilibrios sociales.

La disputa por la Cámara de Diputados será lo central, ya que allí se aprueba el presupuesto, se hacen los cambios políticos y se dirige el país, y no en las gubernaturas estatales, cuyos mandatarios son pequeños reyecitos sin mayor fuerza cada día porque no les permiten en la Federación hacer las tropelías que llevaban a cabo con Vicente Fox y Felipe Calderón, ni los excesos rateriles de Peña Nieto.

[email protected]

@jamelendez44