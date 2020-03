Turbulencias sexenales

Iniciando el quinceavo mes de la presente administración, los vientos de marzo se hicieron sentir en las actividades y encuestas acerca de Andrés Manuel López Obrador. Varias conmociones fueron aparte de las que ya habían causado las feministas quienes estarán en la calle este domingo 8 y en paro (al parecer muy nutrido, pues hasta empresas como Prada y Volkswagen no sancionarán a sus trabajadoras que se ausenten) el lunes 9.

Por un lado, en Macuspana, la tierra del mandatario del país, la población rechazó lo mismo al alcalde de la localidad, Roberto Villalpando, que a Adán Augusto, el gobernador, porque dijeron que no habían entregado los apoyos sociales.

Fue tal el alboroto que Andrés Manuel se irritó, regañó a la multitud y hasta dijo que eran inapropiadas esas manifestaciones (sic cívico). Algo que ya se habían dado en otras entidades, pero ahora en su terruño ello fue inconcebible. Y es que existe una mala operación de muchos funcionarios, algo que muestra, asimismo, la ineficacia del encargado de la oficina presidencial, Alfonso Romo, el cual por cierto está metido en un negocio del agua en Yucatán, según un reportaje bastante documentado de tres periodistas que lo dieron a conocer hace días.

También hubo dos renuncias en el equipo presidencial. El encargado de la Comisión Bancaria y de Valores, Adalberto Palma, dejó esa posición, donde fue nombrado Juan Pablo Graf; luego se supo que Palma irá al área de crecimiento económico. En tanto Fernando May renunció al programa Sembrando Vida, ya que aseguró obstaculizaba su accionar la encargada de la secretaría de Bienestar María Luisa Albores, la cual fue llamada a Palacio Nacional. López Obrador dijo que no aceptaría la dimisión de May. Y en el noticiario del Imer, conducido por Elia Baltazar y Salvador Frausto, se informó que May se reintegraba a sus tareas (3 de marzo).

También se dieron a conocer diferentes encuestas que mostraban la baja en la aceptación de Andrés Manuel. En la de Buendía y Laredo, era de cinco puntos; en la de María de la Heras, se decía que eran seis, y en la del periódico Reforma: nueve.

En el diario El Financiero se anotó que de 85 puntos de preferencia, el habitante de Palacio había pasado a 62. En Reforma que de 78 descendió a 59. Y Oraculus, que hace un conglomerado de las encuestas lo sitúa con 64.

Que exista ese descenso se deben a una buena cantidad de cuestiones: la cancelación del AICM, el ataque a la corrupción, la no condonación de impuestos a un grupo reducido de ultramillonarios y la aprehensión de varios pillos que han caído aquí, en Estados Unidos (García Luna) y en España (Alonso Ancira y Emilio Lozoya). Pero también a que la inseguridad no para, el desabasto en las medicinas, el mal comportamiento con las feministas (incluso en un tuit Genaro Lozano, de Televisa, periodista favorable a la 4T, censuró que los boletos de la rifa de avión sin avión, se inicien el 9 de marzo, algo poco amable para las paristas, cuando menos; al día siguiente López Obrador rectificó de forma no muy amable), la falta de certidumbre en los apoyos sociales y el decrecimiento económico.

En este último caso incluso hubo un desencuentro entre Romo y Arturo Herrera, ya que el primero dijo que de no existir crecimiento la Cuarta fracasará, y el joven hacendario afirmó que no y aumentaremos en el PIB 2 por ciento este año, lo cual resulta casi imposible por el coronavirus, entre otras cuestiones. Debido a la enfermedad, hizo que ambos se reunieran, seguramente por órdenes de yasabenquien, para atacar juntos la amenaza de salud que ya está aquí y afortunadamente no ha traído consecuencias funestas.

Desde luego que la baja de popularidad fue comentada ampliamente en los medios. Pero todos fueron cuidadosos para hacerlo. En Primer Plano de Canal 11(2 de marzo), María Amparo Casar y Leonardo Curzio dijeron que era casi normal por el tiempo y los problemas, aunque la popularidad del ejecutivo mexicano estaba por encima de muchos otros gobernantes; José Antonio Crespo apuntó que este apoyo le posibilitaría a Morena ganar la mayoría de las posiciones en 2021, lo cual puso en duda, por el tiempo que falta, José Paoli Bolio. Mientras que Raymundo Rivapalacio (Estrictamente Personal, Televisa, 2 de marzo), también comentó que era amplio el apoyo aunque descendía gravemente.

En donde AMLO está mejor, según Hernán Gómez (El Heraldo, 3 de mayo), es en: combate a la corrupción, educación, ingreso familiar y ataque a la pobreza; mientras que las deficiencias se encuentran en economía, seguridad pública y salud.

Dónde estuvo la baja mayor fue: entre los universitarios (13 por ciento menos), entre los jóvenes de 18 a 29 años (descenso de 11 por ciento) y quienes usan intensivamente redes sociales (pérdida del 10 por ciento).

Al decir de Enrique Quintana (El Financiero, 3 de marzo) continúa la desconfianza empresarial, ya que el Banco de México dice que sólo 9 por ciento de ellos aseguran que es un buen momento para invertir, mientras el 58 por ciento no lo creen. Ello no obstante que el Manuel Ramos, director general de Banamex, afirme que no existe boicot de los empresarios para que sus capitales arriesguen (La Jornada, 3 de marzo).

Lo único cierto es que nuestros migrantes en Estados Unidos enviaron en enero 2, 582 millones de dólares, cifra récord.

Claroscuros de un régimen que vino para transformar muchas cosas y…

