Turba incendia vivienda y negocio de agresores de comerciante en Tehuacán

Tehuacán, Puebla. En Tehuacán, la segunda ciudad más importante del estado, una turba apedreó e incendió la casa y el vehículo de un hombre y su hijo, en reacción a que ellos horas antes le propinaron una golpiza a un vendedor de frutas, simplemente porque no les gustaba que estuviera en la calle. Los agresores no fueron linchados debido a que antes la policía estatal los había detenido por la agresión contra el vendedor ambulante. Por su parte la madre de la víctima llamó a la ciudadanía a no actuar con violencia.

Fueron más de 300 personas las que se concentraron en el domicilio de la familia agresora para exigir justicia para Misael, a quien Julio y su hijo Gersón le causaron traumatismo craneoencefálico y esguince cervical, ante lo que la abogada de la víctima expuso que se trató de una tentativa de homicidio, pero la agente ministerial decidió integrar la carpeta de investigación solo por lesiones.

La violenta agresión contra Misael, quien suele establecer su puesto en la avenida Independencia, casi esquina con la 25 Sur, generó una ola de indignación entre los habitantes de Tehuacán, luego de que un usuario de redes sociales que grabó el hecho hizo circular el video donde se aprecia al hijo de la pareja sujetar a Misael fuertemente del cuello mientras el hombre mayor lo golpea en el rostro y la mujer intenta sin éxito, controlar a los dos hombres.

Finalmente, el agresor que sujetaba a Misael lo arrojó al suelo, donde el comerciante, ya inconsciente, se golpeó la cabeza contra la banqueta donde quedó tendido. Estas imágenes se hicieron virales generando una reacción de solidaridad de ciudadanos quienes se organizaron para exigir justicia para Misael.

La gente indignada comenzó a aportar datos en redes sociales, dando con la identidad de los agresores y ubicando su domicilio en la calle 8 Sur y 11 Poniente, donde por la noche, cientos de personas comenzaron a reunirse para exigir que se detuviera a los responsables de la agresión. El sitio ya era resguardado por agentes de la Policía Municipal, lo cual provocó más enojo, pues la gente cuestionó que se diera ese tipo de protección a gente violenta.

El domicilio fue apedreado en varias ocasiones, exigiéndole a los agresores salir y a los uniformados detenerlos; la llegada del delegado de Gobernación, Jacobo Aguilar, no fue suficiente para contener a la gente, que cuestionaba el sistema de justicia y aunque el funcionario ofreció buscar la posibilidad de que se liberara una orden de cateo en el domicilio no logró evitar que la protesta se saliera de control.

Mientras un grupo de personas intentó ingresar al domicilio los policías lograron rescatar del inmueble a Rosa, la esposa de Julio, asimismo se dio a conocer que también de madrugada fueron detenidos los dos hombres, para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante el rescate de Rosa los policías accionaron sus armas de fuego haciendo disparos al aire para contener a la gente que ya avanzaba para entrar por la fuerza al inmueble; aunque no se reportan heridos por esa acción policiaca, la gente señaló que algunos impactos hicieron en blanco en motocicletas, pudiendo desatar una situación de gravedad.

El enojo de las personas subió de tono, se abalanzaron sobre el inmueble sacando propiedades, entre ellas un auto al que le prendieron fuego en la vía pública y finalmente también la casa ardió en llamas. Otro grupo de manifestantes incendió también el negocio de la familia.

La abogada de Misael, Ángela Huesca dio a conocer que lamentablemente la agente del Ministerio Público integró de forma inadecuada la carpeta de investigación donde solo consideró la agresión al joven como lesiones cuando se trató de una tentativa de homicidio, por lo cual hizo un llamado a la fiscal del estado, Idamis Betancourt su intervención para que se reclasifique el caso.

Por su parte, la madre de Misael, Minerva Morales, rechazó la violencia registrada contra la vivienda de los agresores y pidió justicia, confiando en que las autoridades actuarán conforme a derecho. Si bien, solicitó y agradeció el apoyo de los ciudadanos, expuso que “la violencia no se paga con violencia” y reiteró su deseo de que todo se resuelva de manera pacífica.

