TSJ no puede deslindarse de su responsabilidad en los retrasos del juicio por feminicidio contra López Zavala: Monzón

Luego de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, afirmara esta mañana que los retrasos en el juicio por feminicidio de la activista Cecilia Monzón obedecen únicamente al Ministerio Público y a los abogados defensores, Helena Monzón respondió que el Poder Judicial comparte responsabilidad.

La abogada sostuvo que la sobrecarga de hasta 200 casos por juez y el solapamiento de prácticas dilatorias de la defensa de Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura del PRI y presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón, han entorpecido el desarrollo del proceso.

“En puridad lo que he dicho es que el Poder Judicial no pone medios suficientes (200 casos por juez), eso contribuye a las demoras”, escribió en redes sociales

En este sentido, Monzón ha denunciado en reiteradas ocasiones que el Tribunal de enjuiciamiento ha solapado prácticas dilatorias de los abogados de Javier López Zavala tales como retrasos en el inicio de audiencias, ausencias injustificadas o solicitudes innecesarias de receso, incluso con el argumento de “ir a desayunar”.

La litigante enfatizó que los avances en el juicio han sido posibles por la presión constante del equipo legal de Cecilia, de su familia y de colectivos que han exigido justicia.

Lee: Niega magistrada protección a López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón

Cabe recordar que el proceso oral contra López Zavala, junto con Jair Mauricio N y Silvestre N, presuntos autores materiales, debía iniciar el 12 de marzo de 2025, pero se pospuso un mes debido a la rotación de defensores y a la promoción de amparos.

En mayo pasado, durante el inicio de la etapa de presentación de pruebas, Helena Monzón y su equipo solicitaron ampliar por dos horas la duración de cada audiencia, con el fin de desahogar los testimonios y evidencias en su totalidad. El tribunal negó la petición argumentando la sobrecarga de juicios diarios, lo que, según la abogada, es otra muestra de que el Poder Judicial también es responsable de la dilación.

Helena Monzón ha denunciado en diversas ocasiones que el sistema judicial poblano revictimiza a las víctimas al no garantizar la atención adecuada de sus casos. Ejemplo de ello es la falta de sanciones contra las prácticas dilatorias de la defensa de López Zavala, lo que, a su juicio, refleja permisividad por parte del tribunal de enjuiciamiento.

No obstante, destacó que el juicio avanza y actualmente se encuentra en un 70 por ciento de desarrollo. La abogada confía en que pronto se emita sentencia condenatoria contra López Zavala y los autores materiales.

La defensa ha destacado como un precedente relevante la sentencia dictada el pasado 28 de mayo, en la que López Zavala fue declarado culpable por violencia familiar en agravio de Cecilia Monzón, a partir de una denuncia presentada por la activista cuando aún vivía.

Para Helena este fallo refuerza la expectativa de obtener la pena máxima de 60 años de prisión por feminicidio contra el exsecretario de Gobernación.

Además, el viernes reciente se confirmó la extensión de la medida de prisión preventiva por nueve meses más para los presuntos autores materiales, con el fin de garantizar la continuidad del proceso.

Finalmente, Helena Monzón reiteró que los defensores de los acusados han agotado todas las estrategias de dilación con la complacencia del Tribunal, pero insistió en que la presión social y jurídica ha sido clave para mantener vivo el juicio y acercar la posibilidad de una sentencia ejemplar.