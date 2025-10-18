EU repatriará a dos sobrevivientes de ataque en el Caribe: Trump

Washington. El presidente Donald Trump confirmó este sábado que Washington repatriará a los dos sobrevivientes del ataque del pasado jueves en el Caribe, a quienes acusó de “terroristas” en lugar de buscar una detención militar a largo plazo.

“Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”, escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

De momento, ninguno de los gobiernos de Colombia y Ecuador ha confirmado nada al respecto.

Trump agregó que “la inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales… Al menos 25 mil estadounidenses morirían si permitiera que este submarino tocara tierra”, en su publicación.

El ejército estadounidense organizó el pasado jueves un rescate en helicóptero de los supervivientes tras el ataque a su embarcación semisumergible, acusada de traficar con narcóticos. El impacto dejó a los otros dos miembros de la tripulación a bordo muertos, informaron fuentes a Reuters este viernes.

Las fuerzas estadounidenses trasladaron en avión a los supervivientes a un buque de guerra de la Armada en el Caribe, donde permanecieron detenidos al menos hasta el viernes por la noche. No estaba claro si ya habían sido sacados del barco el sábado.

Los funcionarios esperan que los sobrevivientes sean finalmente enviados a sus países de origen.

La decisión de enviar a los supervivientes a casa significa que el ejército no tendrá que lidiar con espinosos asuntos jurídicos en torno a la detención militar de presuntos narcotraficantes, cuyos presuntos delitos no caen claramente bajo las leyes de la guerra, explicaron expertos legales.

