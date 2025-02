Trump reconoció que hay que atacar causas de drogadicción: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció los elogios del presidente estadounidense Donald Trump hacia su campaña contra el fentanilo, de la cual dijo haberse inspirado para replicar esa estrategia con el objetivo de evitar que sus ciudadanos, especialmente los niños, consuman sustancias ilícitas.

Durante su habitual conferencia matutina, la mandataria agradeció la mención, pero destacó que ya se había discutido que el tránsito de drogas hacia Estados Unidos está directamente relacionado con el nivel de consumo en ese país. Señaló que no es solo responsabilidad de México, ya que el tráfico de drogas no existiría si no hubiera demanda en Estados Unidos.

“Es un reconocimiento del presidente de Estados Unidos a lo que nosotros llamamos la atención a las causas. Es decir, no solo es un tema de armas, de desarticulación de los grupos criminales o de compartir información para trabajar conjuntamente. No solamente tiene que ver con la parte policial, la procuración de justicia o el fortalecimiento de las leyes, sino que también implica atender las causas del problema”, declaró Sheinbaum.

También puedes leer: EU debe hacer su parte para reducir la demanda y distribución de drogas: Sheinbaum