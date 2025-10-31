Viernes, octubre 31, 2025
Trump niega que vaya a atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One antes de partir de la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 31 de octubre de 2025. Foto Afp
La Jornada

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no está planeando ataques a Venezuela, esto pese a haber desplegado ocho buques de su Marina de guerra en el Caribe y enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico, mientras un grupo de ataque de portaaviones se dirige hacia la región.

“No”, respondió Trump cuando un periodista a bordo del Air Force One le preguntó sobre los informes que indicaban que estaba considerando tales ataques. Según Washington, esa fuerza militar tiene como objetivo frenar el narcotráfico.

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra embarcaciones supuestamente dedicadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha dejado al menos 62 muertos y destruido 14 barcos y un semisumergible.

El gobierno de Trump presenta a las pequeñas embarcaciones como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan, pero expertos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, incluso si se trata de narcotraficantes probados.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha realizado múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B sobrevolando cerca de la costa de Venezuela. La más reciente tuvo lugar el lunes.

Las tensiones regionales se han intensificado como consecuencia de los ataques y el despliegue militar.

Venezuela afirma que Estados Unidos conspira para derrocar al presidente Maduro, quien acusa a Washington de “fabricar una guerra”.

