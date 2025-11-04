Lunes, noviembre 3, 2025
Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

Donald Trump, comenzó a planear una operación para el envío de tropas a México para combatir a los cárteles de las drogas, NBC
Dos funcionarios estadunidenses comentaron que se dio inicio a las primeras etapas del entrenamiento para una misión que contempla incursiones vía terrestre en territorio mexicano. Foto: @USArmy
La Jornada

La Jornada Online

Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío de tropas y oficiales de inteligencia a México para combatir a los cárteles de las drogas, según NBC.

Según las fuentes, se dio inicio a las primeras etapas del entrenamiento para una misión que contempla incursiones vía terrestre en territorio mexicano para atacar laboratorios de drogas y a los líderes de los cárteles. No obstante, el despliegue al sur de la frontera de los Estados Unidos no es inminente, señaló el medio.

La mayoría de las tropas estadounidenses pertenecen al Comando Conjunto de Operaciones Especiales, y operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, en virtud del Título 50, según indicaron dos funcionarios. Añadieron que también formarían parte de la operación agentes de la CIA.

En ese sentido, NBC destacó que la posible incursión de fuerzas de EU para atacar a los cárteles de la droga dentro de México abriría un nuevo frente en la campaña militar de Trump contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.

