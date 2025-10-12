Domingo, octubre 12, 2025
Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

Donald Trump emprendió un viaje a Israel y Egipto que será, según dijo, un momento
Donald Trump emprendió un viaje a Israel y Egipto que será, según dijo, un momento "muy especial" de cara a poner fin a la guerra en Gaza
La Redacción

Afp

El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento “muy especial” de cara a poner fin a la guerra en Gaza.

“Todos están muy emocionados por este momento”, declaró el mandatario estadunidense a la prensa reunida.

El Air Force One despegó de la Base Conjunta Andrews cerca de Washington bajo una lluvia ligera, constataron reporteros de AFP. El secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe de la CIA, John Ratcliffe, también estaban en el avión, informó la Casa Blanca.

