Trump declara “combatientes ilegales” a cárteles de la droga en el Caribe



Washington. El presidente Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son “combatientes ilegales” y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado no internacional“, de acuerdo a un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press este jueves.

Un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, afirmó que el Congreso fue notificado sobre la designación por funcionarios del Pentágono el pasado miércoles.

