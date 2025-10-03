Jueves, octubre 2, 2025
Trump declara “combatientes ilegales” a cárteles de la droga en el Caribe

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza un gesto con el puño en la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 29 de septiembre de 2025. Foto Xinhua / Archivo
La Jornada


Washington. El presidente Donald Trump declaró que los cárteles de la droga que operan en el Caribe son “combatientes ilegales” y afirmó que Estados Unidos se encuentra ahora en un “conflicto armado no internacional“, de acuerdo a un memorando del gobierno de Trump obtenido por The Associated Press este jueves.

Un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto, que no estaba autorizado a hacer comentarios públicos, afirmó que el Congreso fue notificado sobre la designación por funcionarios del Pentágono el pasado miércoles.

Puedes leer: Va a “vigilar” EU el narcotráfico vía terrestre tras ataques en el Caribe

