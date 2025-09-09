Lunes, septiembre 8, 2025
NoticiasInternacional

Trump deberá pagar 83.3 mdd a escritora E. Jean Carroll por difamación, ratifica tribunal

E. Jean Carroll sale del tribunal federal de apelaciones de Manhattan luego de los argumentos en una apelación de sentencia presentada por el ex presidente estadunidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. Foto Afp
E. Jean Carroll sale del tribunal federal de apelaciones de Manhattan luego de los argumentos en una apelación de sentencia presentada por el ex presidente estadunidense Donald Trump, en la ciudad de Nueva York. Foto Afp
La Jornada

Reuters

Nueva York. Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes anular un veredicto de un jurado de 83.3 millones de dólares contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por dañar la reputación de la escritora E. Jean Carroll en 2019 cuando negó su demanda por violación.

El Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos en Manhattan rechazó el argumento de Trump de que el veredicto de enero de 2024 debía ser anulado porque merecía inmunidad presidencial ante la demanda de Carroll.

El mismo tribunal confirmó el 13 de junio el veredicto separado de 5 millones de dólares del jurado contra Trump en mayo de 2023 por una difamación similar y por agresión sexual.

Carroll, de 81 años, ex columnista de la revista Elle, acusó a Trump de atacarla alrededor de 1996 en un vestidor de los grandes almacenes Bergdorf Goodman.

Trump negó por primera vez su demanda en junio de 2019, al decir a un reportero que Carroll “no era mi tipo” y que inventó la historia para vender su libro de memorias ¿Para qué necesitamos a los hombres?

Esencialmente repitió sus comentarios en una publicación de Truth Social de octubre de 2022, lo que llevó al veredicto de 5 millones de dólares, aunque el jurado no encontró que Trump violara a Carroll.

La indemnización de 83.3 millones de dólares incluía 18.3 millones por daños emocionales y de reputación, y 65 millones por daños punitivos.

En su última apelación, Trump argumentó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de julio de 2024 que le otorgaba una inmunidad penal sustancial le protegía de la responsabilidad en el caso civil de Carroll.

También dijo que habló sobre Carroll en 2019 en su calidad de presidente, y que no inmunizarlo podría socavar la independencia del Poder Ejecutivo.

Trump también dijo que el juez federal Lewis Kaplan, que supervisó ambos juicios, cometió otros errores, entre ellos al tachar su testimonio de que al hablar de Carroll “solo quería defenderme a mí mismo, a mi familia y, francamente, a la presidencia“.

En junio, Carroll publicó otras memorias, Not My Type: Una mujer contra un presidente, sobre sus batallas legales contra Trump.

Consulta: “Donald Trump me violó”, declara escritora

Temas

Más noticias

Internacional

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...
Nacional

Muere capitán de la Marina implicado en red de huachicol fiscal

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. El capitán de la Secretaría de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en el caso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...

Rusia lanza mayor ataque aéreo a Ucrania; incendia edificio gubernamental

La Jornada -
Kiev.-Rusia lanzó su mayor ataque aéreo de la guerra durante la noche, que provocó un incendio en el principal edificio gubernamental en el centro...

Miles exigen a Trump retirar de Washington a la Guardia Nacional

La Jornada -
Washington. Al grito de “Todos somos DC”, “Trump debe irse ahora”, “Resistamos la tiranía” y “Libertad para DC”, miles de residentes de Washington, incluidos...

Más noticias

Demócratas exhiben carta sexual atribuida a Trump en álbum de Epstein

La Jornada -
Ap Washington. Los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron el lunes una carta de contenido sexualmente sugestivo dirigida a...

Muere capitán de la Marina implicado en red de huachicol fiscal

La Jornada -
Iván Evair Saldaña y César Arellano Ciudad de México. El capitán de la Secretaría de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, implicado en el caso...

Renace la rebelión anticolonial en Puerto Rico con nuevo ritmo

La Jornada -
Nueva York y Washington., En Puerto Rico renace un movimiento anticolonialista con una nueva generación y con nuevo ritmo que enfrenta las políticas de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025