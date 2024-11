Trump: Claudia aceptó parar a los migrantes; se les atiende: Sheinbaum

Un día después de enviarle una carta fijando la postura del gobierno frente a los amagos de imponer 25 por ciento de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, la jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, sostuvo una excelente conversación con el próximo presidente del vecino país del norte para abordar dos temas centrales: migración y tráfico de fentanilo.

Acompañada por el canciller, Juan Ramón de la Fuente, la Presidenta realizó su llamada a las 14 horas desde sus oficinas: abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México, escribió en sus redes sociales. Hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo.

Más tarde, Trump publicó que la Presidenta había aceptado cerrar la frontera, por lo que Sheinbaum emitió un segundo mensaje en el que, sin hacer referencia explícita a la declaración del republicano, señaló: le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas antes de que lleguen a la frontera. Reiteramos que la postura de México no es cerrar fronteras, sino tender puentes entre gobiernos y entre pueblos.

En conferencia, Sheinbaum afirmó que si se llegan a poner aranceles y entramos a un proceso de subir aranceles corresponderá al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, analizar los aspectos técnicos para dar respuesta a esta medida. No detalló en qué ámbitos se podría responder con aranceles. Expresó su convencimiento de que se mantendrá el T-MEC. Nos ayuda a las tres economías y lo saben los tres países.

No estamos cruzados de brazos

Tras el amago de Trump, la Presidenta subrayó que en México no estamos cruzados de brazos, porque existe un plan. En sus relaciones comerciales el país privilegia los intercambios con naciones donde hay un acuerdo de libre comercio, especialmente el tratado de América del Norte, que ha sido benéfico para México. Eso no quiere decir que no pueda haber importación de productos de otros territorios, y que no tengamos nuestro propio plan.

Aunque en su mensaje en redes sociales sobre la conversación telefónica no lo mencionó, en conferencia declaró que el objetivo de un primer acercamiento con Trump era acordar encuentros entre el equipo del republicano y el gobierno mexicano para abordar los puntos neurálgicos de la agenda que precipitaron el anuncio y su carta: migración, tráfico de drogas y de armas. Confió en que estos acercamientos se realicen antes del 20 de enero, cuando Trump tomará posesión.

Señaló que su gobierno realiza un trabajo integral en torno al fenómeno migratorio, atendiendo a quienes llegan a México. Puso de ejemplo a quienes han gestionado una visa laboral mediante el sistema CBP One.

Sheinbaum aseguró que la caravana a la que se refirió Trump en su anunció ya se dispersó en territorio nacional y sólo se apoya a quienes tienen solicitud formal del CBP One, conduciéndolos por rutas adecuadas.

En seguridad también se tiene una estrategia, ¿habrá colaboración?, sí; ¿habrá cooperación?, sí. ¿Nos interesa el tratado? Por supuesto, si es parte de lo que se ha desarrollado en las últimas décadas con nuestra economía.

En cuanto a las deportaciones, adelantó que presentarán un diagnóstico sobre las aportaciones de los mexicanos a la economía estadunidense, porque esta idea de que son criminales, es falsa. Comentó que La Jornada había publicado (en su edición de ayer) que sin migrantes el producto interno bruto estadunidense caería 3 por ciento.

Aludió también a expresiones del gobierno chino cuestionando la politización de las relaciones comerciales, en torno a lo cual dijo que México tiene buen intercambio comercial con esa nación. Esto no anula la decisión de impulsar un programa de sustitución de importaciones para fortalecer las cadenas productivas nacionales.

Aunque cuestionó algunas posturas opositoras proclives a Trump, sostuvo que en general hay unidad nacional en esta coyuntura, como lo demostró la presencia en la conferencia del nuevo Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.