“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribe Trump en Truth Social

Washington / Chicago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen provocadora en su red social, burlándose de las deportaciones de migrantes y amenazando con enviar a la Guardia Nacional a la ciudad de Chicago.

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana…”, escribió. “Chicago a punto de descubrir por qué se llama Departamento de GUERRA”, añadió, en referencia al cambio de nombre del Departamento de Defensa, ahora denominado Departamento de Guerra, y al anuncio de que el gobierno federal pasa a la ofensiva.

La publicación está acompañada por una imagen generada por inteligencia artificial, en la que se observa el horizonte de Chicago envuelto en llamas, con helicópteros militares sobrevolando un cielo rojo, y el título “Chipocalypse Now”, en alusión a una conocida película bélica.

La imagen muestra al presidente con atuendo militar, en una escena que ha sido interpretada como una amenaza directa de intervención federal en la ciudad. El gesto provocó reacciones entre autoridades locales, quienes calificaron la publicación como una señal de autoritarismo y provocación.

Aunque el cambio de nombre del departamento requeriría aprobación legislativa, el presidente ha insistido en que puede actuar unilateralmente si considera que el país está en peligro. También mencionó que otras ciudades podrían estar en la mira de futuras acciones.

