Trump analiza acciones contra cárteles en México, al tiempo que elogia la cooperación de Sheinbaum: vocera Leavitt

De la redacción

Estados Unidos. El presidente Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que elogió lo que calificó como “avances históricos” del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra las drogas, informó en la conferencia de prensa, la vocera presidencial, Karoline Leavitt.

Leavitt afirmó que la cooperación bilateral en materia de seguridad y migración se mantiene en un punto “extraordinario”. Destacó que México ha reforzado operaciones en la frontera sur, lo cual, dijo, ha contribuido a frenar los flujos migratorios y actividades delictivas.

“Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga”, señaló.

Las declaraciones surgieron luego de que Leavitt fuera cuestionada por el silencio de la presidenta mexicana ante los recientes asesinatos de periodistas y frente al anunciado plan de Trump para intensificar acciones contra los cárteles. La funcionaria evitó profundizar en críticas directas hacia el gobierno de Sheinbaum, pero insistió en que Washington “seguirá evaluando todos los instrumentos disponibles” para enfrentar a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.

La Casa Blanca no detalló en qué consistirían las medidas adicionales, aunque reiteró que Trump “no descarta ninguna opción” en su agenda de seguridad.

