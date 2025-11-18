Lunes, noviembre 17, 2025
Trump afirma que le “parecería bien” lanzar ataques en México para detener el narcotráfico

Donald Trump afirma que consideraría ataques contra México para frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos
El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca Ap
La Jornada

Reuters

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que no tendría inconveniente en lanzar ataques contra México si eso detiene el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Luego de que reporteros en la Casa Blanca le preguntaron si aprobaría una operación antidrogas en el territorio mexicano, Trump respondió: “Estoy de acuerdo; lo que tengamos que hacer para detener las drogas. Estuve viendo la situación en Ciudad de México durante el fin de semana. Hay muchísimos problemas allá (…) He estado hablando con México. Saben cuál es mi postura“, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

“Hemos perdido cientos de miles de personas al año… y gran parte de esas muertes se producen en México. Así que, para que quede claro: No estoy contento con México“, añadió el mandatario estadounidense a la prensa.

