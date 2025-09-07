Serán 2 días de trueque en Cholula; este 7 y 8 de septiembre se utilizará la palabra para intercambiar

Este año, en el marco de la feria de Cholula que ya comenzó, el tradicional trueque tendrá dos días de intercambio: será este domingo 7 y lunes 8 de septiembre en la plancha principal y las calles aledañas, donde vendedores y compradores, sin que medie alguna moneda de por medio, sino la palabra y el acuerdo, intercambiarán objetos, insumos y artesanías.

En el marco de la edición 75 de la llamada Feria Milenaria, que se lleva a cabo desde el 29 de agosto y hasta el 16 de septiembre, será realizará esta práctica social y cultural conservada desde tiempos mesoamericanos, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla.

El trueque es una práctica que convoca a cientos de comerciantes que se reúnen en la plaza de Cholula: alfareros, artesanos, tejedores, pulqueros, productores de frutos y otros alimentos, lo mismo de comunidades asentadas en las faldas del volcán del Popocatépetl que venidos de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Chiapas, quienes prescinden de la utilización de la moneda para intercambiar productos de temporada.

En el tradicional trueque, campesinos y gente de la región hacen alusión a una actividad que heredaron de sus antepasados, canjeando productos como chapulines, escamoles, queso, incienso, canastas, hierbas de olor, tamales de charales, pan, cueclas, textiles, dulces típicos, además de frutas y verduras.

El trueque de Cholula coincide además –el 8 de septiembre- con el festejo de la natividad de la virgen de los Remedios, con una larga procesión a la iglesia que se ubica en la cúspide de la pirámide, erigida en honor a Quetzalcóatl y visitada por miles de fieles de diversos rincones de la República.

En tiempos mesoamericanos, “el trueque era la forma para intercambiar bienes durante la Época Prehispánica y con ello satisfacer las necesidades, donde se podían encontrar granos de cacao, mantas de algodón, hachas y cascabeles de cobre, cuentas de piedras preciosas, conchas rojas, sal y cañas de plumas verdes rellenas con polvo de oro, como una forma de cambio ante la falta de una moneda”.

Asimismo, por su permanencia milenaria, por su manera espontánea de realización, y por contener una serie de valores culturales antropológicos, históricos, artísticos y tradicionales, el Trueque de San Pedro Cholula fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla.

Fue hace un par de años, por medio de un decreto el gobierno estatal, a través de la entonces Secretaría de Cultura, se declaró como patrimonio esta práctica cultural única en su tipo que representa la veneración velada a Quetzalcóatl, dios de la lluvia, los comerciantes y la fertilidad.

El decreto se dio porque, a lo largo del tiempo, “esta forma de intercambio no ha variado significativamente, al ser una forma simple de canje de productos al establecer un acuerdo por su equivalencia, adaptándose a la oferta y el consumo de ciertos productos conforme cambian las sociedades; actividad que de forma adicional favorece la economía de los participantes, ya que les permite obtener productos que no consiguen de manera local, sin necesidad de contar con una moneda para realizar la transacción”.

Asimismo, porque el trueque en Cholula “no cambió después del periodo de conquista; esta concurrencia hizo de San Pedro Cholula una ciudad multicultural y un importante centro de intercambio, a tal grado, que se le llegó a conocer como ´ciudad mercado´, e incluso uno de sus barrios se llamaba Tianguismanalco”.

Destaca que alrededor del año 500 de esta era en común, Cholula era ya un importante centro ceremonial dedicada a Quetzalcóatl, considerada una “ciudad sagrada” y lugar de peregrinación dentro del Altiplano Central, a la cual asistían comerciantes de distintas partes trayendo diversos productos a la “gran plaza”, los cuales eran intercambiados por otros productos elaborados por los habitantes de diversos pueblos.