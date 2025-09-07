Domingo, septiembre 7, 2025
NoticiasCultura

Serán 2 días de trueque en Cholula; este 7 y 8 de septiembre se utilizará la palabra para intercambiar

Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.
Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.
Paula Carrizosa

Este año, en el marco de la feria de Cholula que ya comenzó, el tradicional trueque tendrá dos días de intercambio: será este domingo 7 y lunes 8 de septiembre en la plancha principal y las calles aledañas, donde vendedores y compradores, sin que medie alguna moneda de por medio, sino la palabra y el acuerdo, intercambiarán objetos, insumos y artesanías. 

En el marco de la edición 75 de la llamada Feria Milenaria, que se lleva a cabo desde el 29 de agosto y hasta el 16 de septiembre, será realizará esta práctica social y cultural conservada desde tiempos mesoamericanos, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla. 

El trueque es una práctica que convoca a cientos de comerciantes que se reúnen en la plaza de Cholula: alfareros, artesanos, tejedores, pulqueros, productores de frutos y otros alimentos, lo mismo de comunidades asentadas en las faldas del volcán del Popocatépetl que venidos de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Chiapas, quienes prescinden de la utilización de la moneda para intercambiar productos de temporada.

Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.
Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.

 

En el tradicional trueque, campesinos y gente de la región hacen alusión a una actividad que heredaron de sus antepasados, canjeando productos como chapulines, escamoles, queso, incienso, canastas, hierbas de olor, tamales de charales, pan, cueclas, textiles, dulces típicos, además de frutas y verduras. 

El trueque de Cholula coincide además –el 8 de septiembre- con el festejo de la natividad de la virgen de los Remedios, con una larga procesión a la iglesia que se ubica en la cúspide de la pirámide, erigida en honor a Quetzalcóatl y visitada por miles de fieles de diversos rincones de la República.

En tiempos mesoamericanos, “el trueque era la forma para intercambiar bienes durante la Época Prehispánica y con ello satisfacer las necesidades, donde se podían encontrar granos de cacao, mantas de algodón, hachas y cascabeles de cobre, cuentas de piedras preciosas, conchas rojas, sal y cañas de plumas verdes rellenas con polvo de oro, como una forma de cambio ante la falta de una moneda”.

Asimismo, por su permanencia milenaria, por su manera espontánea de realización, y por contener una serie de valores culturales antropológicos, históricos, artísticos y tradicionales, el Trueque de San Pedro Cholula fue declarado como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla.

Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.
Comerciantes participan en el trueque tradicional de Cholula, práctica ancestral declarada Patrimonio Cultural Intangible de Puebla.

 

Fue hace un par de años, por medio de un decreto el gobierno estatal, a través de la entonces Secretaría de Cultura, se declaró como patrimonio esta práctica cultural única en su tipo que representa la veneración velada a Quetzalcóatl, dios de la lluvia, los comerciantes y la fertilidad.

El decreto se dio porque, a lo largo del tiempo, “esta forma de intercambio no ha variado significativamente, al ser una forma simple de canje de productos al establecer un acuerdo por su equivalencia, adaptándose a la oferta y el consumo de ciertos productos conforme cambian las sociedades; actividad que de forma adicional favorece la economía de los participantes, ya que les permite obtener productos que no consiguen de manera local, sin necesidad de contar con una moneda para realizar la transacción”.

Asimismo, porque el trueque en Cholula “no cambió después del periodo de conquista; esta concurrencia hizo de San Pedro Cholula una ciudad multicultural y un importante centro de intercambio, a tal grado, que se le llegó a conocer como ´ciudad mercado´, e incluso uno de sus barrios se llamaba Tianguismanalco”.

Destaca que alrededor del año 500 de esta era en común, Cholula era ya un importante centro ceremonial dedicada a Quetzalcóatl, considerada una “ciudad sagrada” y lugar de peregrinación dentro del Altiplano Central, a la cual asistían comerciantes de distintas partes trayendo diversos productos a la “gran plaza”, los cuales eran intercambiados por otros productos elaborados por los habitantes de diversos pueblos.

Temas

Más noticias

Internacional

“Me encanta el olor de las deportaciones por la mañana”, escribe Trump en Truth Social

La Jornada -
Washington / Chicago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este sábado una imagen provocadora en su red social, burlándose de las deportaciones...
Internacional

Segundo sobrevuelo de avión de combate venezolano cerca de buque de EU en el Caribe: Pentágono

La Jornada -
Caribe. Por segunda vez en dos días, Venezuela voló aviones militares en las cercanías del USS Jason Dunham, un destructor de misiles guiados Aegis,...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:58

Pueblos cholultecas denuncian que mientras hay escasez de agua en sus comunidades, SOAPAP extrae 26 mil millones de litros para la capital

Efraín Núñez -
Habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este...

Mirador de cristal en Atlixco celebra dos años y recibe a un millón de visitantes

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
Atlixco. Este lunes el mirador de cristal de esta ciudad, ubicado en el cerro de San Miguel, cumple dos años de inaugurado. Según las...

San Juan Tianguismanalco sin ambulancia: dos emergencias desatan alarma y exigencias ciudadanas

Miguel Ángel Domínguez Ríos -
San Juan Tianguismanalco, Puebla. La falta de una ambulancia en este municipio, ubicado por los rumbos del Popocatépetl, encendió las alarmas este fin de...

Más noticias

00:01:48

Electro Tlalli, proyecto que busca capacitar a jóvenes de Puebla en el diseño de microchips

Paula Carrizosa -
Electro Tlalli es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación estatal (Secihti) en coordinación con el Instituto...

Histórica, inusual y poderosa, la tormenta solar que ha impactado a la Tierra

Paula Carrizosa -
Histórica, completamente inusual y poderosa. Así, es como organismos internacionales como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en...
00:03:07

Entre el conocimiento y la curiosidad, locales experimentan el eclipse parcial de Sol en Puebla

Paula Carrizosa -
“Ahora sí ya te entendí”, fue la frase que soltó un hombre de unos 50 años de edad cuando vio proyectada en el suelo...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025