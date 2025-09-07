Productores, artesanos y marchantes hacen trueque en Cholula; la tradicional cambia es este 8 de septiembre

“Esto es lo que se cambia”, dice orgullosa doña Sofía Aguilar al mostrar una bolsitas con arroz y frijoles que intercambió por una ollita de barro que ella y su familia fabricaron en su natal San Marcos Acteopan, comunidad poblana colindante con Morelos.

Contenta, pese al viaje que le implicó pararse en la madrugada y llegar al amanecer a Cholula, la artesana participó del tradicional trueque que este 2025, por primera vez, tiene dos fechas de realización: este domingo 7 y lunes 8 de septiembre, fecha en la que se conmemora la natividad de la virgen de los Remedios, que incluye una larga y copiosa procesión a la iglesia que se ubica en la cúspide de la pirámide, erigida en honor a Quetzalcóatl y visitada por miles de fieles desde diversos rincones del país.

Desde primera hora la plaza de la Concordia lució abarrotada de productores y artesanos de la región que lo mismo ofrecieron alimentos tradicionales como chapulines, escamoles, queso, incienso, canastas, hierbas de olor, tamales de charales, pan, cueclas, textiles, dulces típicos, además de frutas y verduras de temporada, utensilios de barro y madera funcionales y decorativos, así como todo tipo de inciensos que inundaron con su olor los espacios.

“Está bonito. Hay otro que se hace en Chietla, donde nos dan cafecito, nos dan la cena”, dice doña Sofía, al referir que también en este municipio de la mixteca poblana, a mediados de junio, se realiza otro trueque, mejor conocido como “la cambia”.

Doña Elizabeth Morales llegó desde San Lucas Atzala, comunidad de San Andrés Calpan, cargada de nueces de Castilla, pinoles y otro tipo de productos del campo que ella y los suyos producen. El trueque de Cholula, señala, es reconocido por ser el más importante, tradicional y antiguo de la región, al que ella para vender llega año con año.

No obstante, nota que es necesario un mayor orden para que todos los vendedores tengan la misma oportunidad de vender e intercambiar con sus marchantes. “Traemos frutas, ya nada más hay peras y nueces, además de semillas. Cambiamos por despensa o alguna otra prenda”, dice desde su lugar mientras ve el caminar de los visitantes, algunos cargados con prendas de ropa o zapatos, que no son los favoritos para el intercambio.

Para doña Mary, también de San Marcos Acteopan, el trueque fuerte es el del 8 de septiembre, el día tradicional por décadas, no obstante considera que es bueno que sean dos fechas contempladas para el intercambio, pues les da oportunidad el vender un mayor número de productos de barros –cazuelas, ollas, sartenes, jarros, alcancías y sus formas en miniatura decorativas- a la par de hacer trueque con ellos.

En el marco de la edición 75 de la llamada Feria Milenaria, que se lleva a cabo desde el 29 de agosto y hasta el 16 de septiembre, será realiza esta práctica social y cultural conservada desde tiempos mesoamericanos, que fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla.

El trueque convoca a alfareros, artesanos, tejedores, pulqueros, productores de frutos y otros alimentos, lo mismo de comunidades asentadas en las faldas del volcán del Popocatépetl que venidos de Guerrero, Tlaxcala, Morelos, Veracruz y Chiapas, quienes prescinden de la utilización de la moneda para intercambiar productos de temporada.

Destaca que alrededor del año 500 de esta era en común, Cholula era ya un importante centro ceremonial dedicada a Quetzalcóatl, considerada una “ciudad sagrada” y lugar de peregrinación dentro del Altiplano Central, a la cual asistían comerciantes de distintas partes trayendo diversos productos a la “gran plaza”, los cuales eran intercambiados por otros productos elaborados por los habitantes de diversos pueblos.