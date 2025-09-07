Por tradición, el trueque de Cholula debe ser el 8 de septiembre, pide exmayordomo

En el marco del anuncio gubernamental municipal de que este 2025 serían dos fechas de realización del trueque, Arturo Rodríguez Tecpoyotl, quien fuera mayordomo de Santa María Xixitla defendió que más que promover esa idea, se debe conservar solamente el 8 de septiembre como única fecha de celebración del trueque por una razón: porque empata con la festividad religiosa de la natividad de la virgen de los Remedios que se ubica en la cúspide de la pirámide de Cholula, y a la que llegan miles de peregrinos venidos desde diversas partes del país.

“En los últimos días ha habido una cierta confusión que si el trueque es el 7 o el 8 de septiembre. El ayuntamiento ha decidido que estos dos días son de trueque, pero por los antecedentes históricos, por la esencia y el origen del trueque se sostiene que es el 8 de septiembre pues se enmarca en el contexto de la festividad de la virgen de los Remedios”, afirmó en el Museo Regional de Cholula al brindar la conferencia El trueque milenario de Cholula.

Continuó que lo anterior haya sustento en la declaratoria emitida en el 2023 por el gobierno de Puebla que reconoció al tradicional trueque de Cholula como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla por su permanencia milenaria, por su manera espontánea de realización, y por contener una serie de valores culturales antropológicos, históricos, artísticos y tradicionales, a la par de ser una práctica cultural única en su tipo que representa la veneración velada a Quetzalcóatl, dios de la lluvia, los comerciantes y la fertilidad.

Asimismo, porque la presencia y llegada de peregrinos a Cholula se daba el día 7, siendo ellos los que se instalaban en el mismo portal de peregrinos –los portales de la plaza de la Concordia- en donde pernoctaban para ofrecer, el día 8, los productos que traían desde sus comunidades a la par de participar en la peregrinación en honor a la virgen de los Remedios.

De paso, el director del proyecto Orgullosamente cholulteca recordó que años anteriores, la feria de Cholula era regional y esperada por todos: era una feria ganadera y artesanal amplia, tenía una coronación de una reina que representaba de manera social y cultural a Cholula, y tenía un mayor alcance y penetración en la gente, no obstante cambió a partir de la epidemia por Covid-19 e incluso antes. “A mi parecer la feria se ha ido debilitando”, aseveró.

Criticó que el darle dos días al trueque es hacerlo parecer como “una venta nocturna de Liverpool”, por lo que sería más factible fortalecer el 8 de septiembre y promover las actividades previas, sobre todo cuando existe una declaratoria patrimonial. Argumentó que “el trueque se hace por inercia” pues en Cholula, desde tiempos mesoamericanos, se ha realizado intercambio de productos e insumos sin que medie el dinero en dicha transacción.

El docente y comerciante enfatizó que para los cholultecas, el trueque es la antesala de otras prácticas culturales como la medicina y gastronomía local, a la par de que es una forma de surtirse de otros productos que usualmente no hay en la comunidad y una forma de preparar la conmemoración de Todos Santos.

Para los marchantes que quieren participar del trueque, Arturo Rodríguez pidió ser respetuosos de la esencia de esta práctica cultural que es la del intercambio que se da en acuerdo, de palabra, sin obligar al comerciante a establecer el cambio. “El trueque es también intercambiar sabores y conocimientos, hay que remontarse a eso”, finalizó.