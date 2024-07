Triste adiós de Jaime Lozano

Dicen que, muy cachazudamente, “La Bomba” Rodríguez, enésimo directivo a cargo del Tri, solía repetir que a Jaime Lozano no tendría que echarlo porque Jimmy se echaría solo. Y aunque esbozó un supuesto voto de confianza para el atribulado DT luego del papelón en la Copa América, al final el propio Lozano decidió renunciar cuando le comunicaron que llegaría para “asesorarlo” el eterno Javier Aguirre trayendo su propio cuerpo técnico. Naturalmente, no hubo necesidad de cesar a Jimmy, simplemente lo ahuyentaron de un cargo que evidentemente le vino grande.

Ahora bien, tampoco es que Javier Aguirre sea la solución idónea para ese tricolor sin atributos ni estrellas porque el llamado Vasco no se distinguió como estratega en ninguna de las dos anteriores ocasiones en que hizo cargo de la Selección, alejándola siempre del quinto partido: si en 2002 (Corea-Japón) se encaprichó en alinear en octavos de final a sus amigazos García Aspe y Luis Hernández, ambos ya casi en desuso, facilitándole las cosas a un rival tan asequible como Estados Unidos (0-2), cuando volvió a entrar al quite en 2010 (Sudáfrica), se empeñó en mantener como titulares, en contra de la opinión mayoritaria, al endeble Adolfo “Bofo” Bautista y al argentino naturalizado Guillermo Franco, cuyo bajo rendimiento hundió al equipo en el decisivo encuentro contra Argentina, de nuevo en octavos (1-3). Ocultando tan mediocres antecedentes, lo que los directivos invocan ahora es la extensa experiencia internacional de Aguirre, cuando lo que en realidad les atrae del Vasco es su habilidad para convertirse en pararrayos de las críticas al desempeño de sus equipos y su no menos conocida obediencia a quienes le pagan, dejando de lado las malas ocurrencias que acostumbra tener sobre la marcha.

Para los desmemoriados, si hay una estampa que pinta por sí misma las flaquezas del “Vasco”, tan dicharachero por lo demás, es aquella conferencia de prensa tras la eliminación del Tri en Sudáfrica, a la que se presentó con una cachucha que casi le tapaba el rostro y la mirada extraviada para, hablando a media voz, balbucir pretextos eludiendo las preguntas de los reporteros.

La resaca. Terminaron los dos máximos torneos continentales y el juicio de la crítica ha sido adverso, más allá de la indudable justicia de las victorias de Argentina y España. Sobre la Copa América se ha escamoteado el análisis para poner el foco en lo accesorio, es decir, las protestas y demandas contra la organización del evento, peor que la de cualquier país tercermundista de ésos en los que ya nadie piensa cuando de eventos grandes se trata. Pero si uno se atiene a lo estrictamente futbolístico, la cosa estuvo para llorar. Cómo andaría el nivel que México, jugando a nada, no fue arrasado por sus rivales ni mucho menos: tanto Jamaica como Venezuela y Ecuador lo esperaron atrás, atenidos a su buena fortuna y encomendados a todos los santos. La impotencia de los nuestros hizo el resto.

Pero la Eurocopa no se salvó de la severidad de la crítica de allá, bastante más seria. Que aún se está preguntando cómo es que un montón de figuras mundiales resultaran poco menos que invisibles a la hora buena. La respuesta es que prácticamente ninguna de las Selecciones en liza se mostró dispuesta a disputar los partidos a campo abierto –la excepción única fue España, vencedora con toda razón. Un problema, me temo, que no es de jugadores sino de planteamientos, los cuales, además, nos van a acompañar durante un tiempo largo. Y es que, acomodados a una moda nefasta, la mayoría de los DT de hoy sólo se preocupan por amontonar gente atrás, y cuidar la dichosa posesión del balón se les volvió obsesión y objetivo único. Bajo esa “estrategia” sólo cabe esperar consecuencia ese tipo de encuentros lentos y espesos que se vieron en Alemania y en EU, además de los millones de telespectadores condenados al tedio. Bajo ese esquema casi siempre ganará el equipo que disponga de un mejor y más fulminante contragolpe, o lo que es lo mismo, quien cuente con las individualidades idóneas para fortalecer el muro atrás y “robar y correr” con la mayor eficacia posible, planteamiento donde la creatividad y el estilo están por demás. Gana el que tenga defensivas más aptas y finalizadores más efectivos, como los que fueron salvándoles los partidos a Francia o Inglaterra hasta que se toparon con una España provista de la audacia de sus jóvenes talentos de adelante, la firmeza de su adelantado cuadro bajo y el equilibrio y la armonía que da a las evoluciones del equipo un jugador en plenitud de lucidez y recursos como Rodrigo Hernández (que por cierto se lesionó fortuitamente en el primer tiempo de la final sin que su forzada ausencia afectara la actitud de un equipo muy bien dirigido por Luis de la Fuente).

América del Sur. La ampliación a 16 selecciones en la Copa América dio cabida a media docena de representantes de la Concacaf, pero las jerarquías no se alteraron: por la zona norte y el Caribe solamente Canadá sacó la cabeza en la medida de sus posibilidades y escaló hasta el cuarto lugar, por lo demás, las diferencias de calidad en favor de América del Sur permanecen inalteradas. No precisamente gracias a Brasil, que de manantial de míticos juglares del balón ha pasado a productor de jugadores de nivel medio, que podrán hacerlo más o menos bien en sus equipos de club –europeos casi todos– pero ya no hacen diferencias ni impresionan a nadie. Incluso Uruguay, que con Bielsa parecía haber tomado vuelo, fue de más a menos y terminó arañando el bronce gracias a su buena fortuna y a la efectividad de un veterano como Luis Suárez, que vive las horas extra de su larga y fructífera trayectoria.

Eso sí, los sudamericanos de nivel tradicionalmente medio o inferior están en horas bajas si juzgamos los pobrísimos rendimientos de Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, Ecuador e incluso Venezuela, pues Ecuador, que venía igual de mal, se lavó la cara sorprendiendo a Argentina en cuartos de final, obligando al campeón a resolver su pase desde el punto de penalti. Pero indudablemente, en la final se encontraron los dos mejores, y el triunfo de la albiceleste tuvo su lógica. Es verdad que Argentina se encontró a lo largo del certamen con un camino despejado, y que venía jugando a la europea, con esa cómoda circulación del balón en sentido lateral y arriesgando lo menos posible, en tanto Colombia lucía un futbol mucho más vistoso y atrevido, dirigida por un James Rodríguez en pleno segundo o tercer aire. Los cafetaleros pudieron ganar la final por su excelente juego del primer tiempo, cuando llegaron a encajonar y hasta bailar a los ches, pero como carecen de los finalizadores que sí tiene Argentina –Julián y Lautaro, sin olvidarnos de Di María–, y como en el complementario y la prórroga, como al tener ambos que echar mano de los reemplazos se demostró que existía un abismo de calidad entre la lujosa banca argentina y la de los suplentes colombianos. Para colmo, en la jugada que decidió el partido Camilo Vargas se encoge visiblemente al tratar de cubrirse él y no a su portería del fusilamiento de Lautaro Martínez que coronó nuevamente a la albiceleste.

Jornadas 3 y 4. En un abrir y cerrar de ojos, apenas en cinco días, cubrió la Primera División mexicana un par de fechas, urgida por sus directivos a apresurarse para poder participar en la sedicente Leagues Cup, que es un intento de Televisa–Femexfut por mimetizarse con la MLS cueste lo que cueste. Cruz Azul comprobó que no es ajeno a la inestabilidad de los demás equipos, que le había procurado un despegue fulminante. Y luego de triturar el invicto de Xolos a media semana (3-0), por poco pierde el paso jugando en su propio estadio contra Toluca, que se adelantó con gol de Maxi Araújo y estaba sacándole los tres puntos hasta que Sepúlveda acertó con un frentazo salvador (89´). Aprovechando el semitropezón cementero, Tigres lo igualó en 10 puntos al frente del pelotón, luego de deshacerse del América el miércoles (1-0) y del empobrecido Santos el sábado (0-3). Los azulcremas se desquitaron del revés a costa de Bravos en Ciudad Juárez (1-2), pero eso apenas les da para 6 unidades y el noveno lugar. Por encima del bicampeón navegan el Monterrey con 9 (liquidó 1-0 al Necaxa y 2-1 al colero Querétaro), con 8 el Toluca y el Atlas y con 7 un terceto que incluye a Pumas –con un juego menos–, Chivas –el sábado victimó sin oposición al Mazatlán (2-0), como sería la cosa que hasta el gringo Cowell se dio el gusto de anotar–, y Tijuana, mal repuesto del severo correctivo cruzazulino en San Luis (1-1).

Y detrás del América como mediotablista temporal vienen los de abajo: San Luis (5 puntos), Puebla y Pachuca con 4 (los Tuzos aún no jugaban su choque de ayer con Pumas), y, de corrido, Necaxa (3 y pendiente su encuentro con el León), León 2, Juárez, santos y Mazatlán, los tres con un puntito, y sin ninguno el Querétaro, para no variar la costumbre.

El Puebla, un punto de seis. El calendario de nuestra contrahecha PD es tan peculiar que le programó a la Franja dos encuentros seguidos en el Cuauhtémoc, a cuyas taquillas se acercaron unos cuantos curiosos. Para compensarlos, el local se esforzó y buscó contra León y Atlas, aunque sin mucho fruto. A la exfiera, el martes, consiguió arrancarle el empate en tiempo de descuento (2-2), con mucho sudor y poco futbol sobre la cancha. Pero como las pulgas siempre buscan al perro más flaco, la derrota del viernes ante los rojinegros (1-2) acarreó además la pérdida por desgarre de Lucas Cavallino, que estaba encontrando la ruta del gol, en los últimos tiempos la más escasa y preciada de las prendas para el sufrido Puebla. El canadiense había puesto los dos balones en la red leonesa y sumaba tres en el naciente torneo. Lo reemplazó Ormeño, que sigue peleado con el gol. Total, que mientras el Chepo de la Torre no cuante con un plantel que le procure las mínimas garantías, la Franja seguirá luchando solamente por mejorar su récord negativo de cinco puntos al final del torneo anterior. Ya lleva cuatro.

McLaren, 1-2 en Hungría. Al fin asoma un competidor capaz de discutirle a Red Bull su hegemonía, los dos McLaren coparon el podio en el Hungaroring y Oscar Piastri (Melburne, 06.04.2001) ganó su primera carrera de F1. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, la victoria del australiano quedó manchada por una orden de la superioridad a Lando Norris, que lo aventajaba por más de 4´´, para que se dejara rebasar a pocas vueltas del final. La razón de tal barrabasada hay que buscarla en las tortuosas decisiones de la misma dirección de McLaren –llamada a destiempo a Piastri cuando marchaba holgadamente delante de todos, pérdida de medio segundo en el cambio de neumáticos…–, errores a los que sumó una larga discusión por radio intentando convencer a Norris de que se dejara alcanzar y rebasar. Total, un desastre que sin duda afea la victoria del joven de Melburne, que habiendo partido segundo rebasó limpiamente a su compañero en la primera curva y se le estaba despegando cada vez cuando empezaron a llover los disparates de los cerebros de su escudería.

A Piastri y Norris los acompañó en el podio Lewis Hamilton, que sostenía furioso duelo con Verstappen cuando éste, imprudentemente, montó materialmente su auto sobre la rueda delantera derecha del británico y se salió de pista, debiendo conformarse al final con la quinta posición. En el momento del percance Max circulaba enojado por las decisiones en de sus directivos, pudo volver a pista pero no evitar que Hamilton y Leclerc lo adelantaran. Sainz entró sexto y tras él Sergio Pérez, Russell (Mercedes), Tsunoda (RB) y Stroll (Aston Martin).

Por cierto, el Checo, hundido en un bache aparentemente sin fondo, al fin dio señales de vida escalando desde el despiste y golpe del sábado (Q1) que lo mandó al 16ª lugar de partida, a un buen desempeño en carrera y un decente séptimo puesto que lo devuelve a los puntos, aunque su colocación en la clasificación de pilotos siga dando tema a sus críticos, pues para nada se justifica que su coequipero Verstappen lidere con 265 puntos mientras los 124 de Pérez apenas dan para un modesto séptimo lugar detrás de Hamilton (125), Piastri (149), Sainz (154), Leclerc (162) y Norris (189) como sublíder, un puesto que en buena lógica tendría que ser del tapatío. De todos ellos, Checo es el único que sigue sin ganar una carrera en este 2024.

Atentos a París. “París bien vale una misa”, dicen que dijo Enrique de Navarra, de la estirpe borbónica (hugonote) al abjurar de la religión protestante para poder reinar en la católica España. No existan pruebas de que ese dicho sea auténtico, pero la frase hizo fortuna y ha trascendido a través de casi cinco siglos, pues tal ceremonia de abjuración ocurrió el 25 de julio de 1593, lo que por fecha corresponde a la inauguración, este viernes 26, de los JO de la XXXIII Olimpiada. Procure usted no perder detalle de la transmisión por TV porque el espectáculo promete ser memorable.