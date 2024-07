Tricampeona olímpica Dujardin, fuera de JO; la acusan de maltrato animal

París. La tres veces medallista de oro olímpica Charlotte Dujardin del Reino Unido golpeó en repetidas ocasiones un caballo con un látigo al entrenar a otro jinete, según un video publicado por varios medios el miércoles.

El video es parte de una queja oficial presentada contra Dujardin ante la Federación Internacional de Deportes Ecuestres. En las imágenes se observa a Dujardin dándole latigazos en repetidas ocasiones al caballo, acercándose y volviéndole a pegar después de que se aleja.

It is the realisation that Charlotte Dujardin whips horses that has shocked some, animal abuse is rife in all walks of life, these upper class horse riding toffs think they are better than the animal they make their money off. Horses should not be used in sport full stop. pic.twitter.com/dxblgZU187

— CobboldAnimalRightsMassive (@CobboldMassive) July 24, 2024