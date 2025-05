Tribunal de Enjuiciamiento solapa anomalías a favor de los acusados por el homicidio de Cecilia Monzón, acusa su hermana

Helena Monzón Pérez tronó contra el Tribunal de Enjuiciamiento al acusar que solapa estrategias de la defensa de Javier López Zavala para retardar el juicio oral en su contra por el feminicidio de su hermana, la activista Cecilia Monzón.

La abogada lanzó la acusación después de que en la audiencia programada para este domingo fue suspendida, debido a que el organismo concedió a la defensa de Jair N., uno de los presuntos autores materiales del crimen, más tiempo para analizar bien el caso, pues hubo un cambio de abogado apenas a finales de abril.

La hermana de la activista señaló, mediante su cuenta de la red social “X”, que la nueva suspensión del acto jurídico evitó avances en el desahogo del caso, pues no fue posible la presentación del testimonio de alguno de los testigos, lo que constituye una violación al derecho de las víctimas.

“No hemos avanzado nada, ni un testigo, no hemos avanzado nada, es muy preocupante, porque vemos como esta estrategia ha sido plácidamente aceptada por el Tribunal, se lo he dicho al Tribunal, que esta estrategia de dilatación ha sido aceptada, nos han puesto citas en todo mayo (…)”, declaró.

La litigante indicó que los integrantes del Tribunal establecieron el 19 de mayo como la próxima fecha para reanudar las audiencias, por lo que prácticamente dio por perdido el presente mes ya que no hubo algún avance.

Debe recordarse que el desahogo de las audiencias del juicio oral en contra del excandidato del PRI a la gubernatura en 2010 se ha retrasado en por lo menos tres ocasiones debido a que el anterior abogado de Jair N. se reportó enfermo en dos ocasiones y en una tercera presentó su renuncia como defensor.

El Tribunal tuvo que aceptar la renuncia del litigante y otorgar un plazo para que este fuera remplazado, lo que provocó que la novena audiencia del juicio oral, que se iba a llevar a cabo el 30 de abril, se haya pospuesto para este 11 de mayo.

Monzón dijo que el organismo de impartición de justicia aseguró que, aunque ha habido retrasos, no se ha puesto en riesgo la probidad del procedimiento, y tampoco la inmediación y la contradicción.

“Es decir no podemos avanzar, vamos a perder prácticamente un mes y el Tribunal me dice que no está en riesgo el procedimiento, que perdamos este tiempo no significa que se esté perdiendo ni la inmediación, ni la contradicción ni la probidad. No me está gustando que se acepte con tanta gracia esta estrategia de las defensas”, expresó.

El pasado 5 de mayo, la abogada dio a conocer que el anterior abogado de Jair N. fue multado en tres ocasiones, con alrededor de 80 mil pesos, por no acudir a las audiencias del juicio oral y por no entregar en tiempo un expediente.

Helena Monzón cuestionó si Jair N., presunto autor material del feminicidio de su hermana Cecilia, ocurrido el 21 de mayo de 2022, cuenta con recursos para pagar las multas y un abogado particular, por lo que infirió que el costo lo podría pagar López Zavala.