Tres sujetos disparan y despojan de 2 millones de pesos a cuentahabiente en San Andrés Cholula; no hay detenidos

Poco después del mediodía de este jueves, tres hombres armados asaltaron a un cuentahabiente de Banorte que había llegado en una camioneta Jeep Grand Cherokee a la plaza La Ruta, en el municipio de San Andrés Cholula, para realizar un retiro de 2 millones de pesos, cantidad que le fue despojada. Durante el robo, los agresores accionaron sus armas de fuego; sin embargo, los disparos solo impactaron en la puerta del vehículo.

Este hecho se suma al registrado un día antes en la capital poblana, donde un hombre armado asaltó a un cuentahabiente en una sucursal de BBVA Bancomer ubicada en la colonia Santa Cruz Buena Vista, despojándolo de 104 mil pesos que pretendía depositar en una cuenta bancaria.

Respecto al caso más reciente, el asalto generó alarma entre trabajadores y clientes de los distintos locales de la plaza, quienes se resguardaron al escuchar las detonaciones.

De acuerdo con la víctima, los tres hombres se le acercaron a pie, desenfundaron sus armas y realizaron varios disparos al aire. Por temor y precaución, el hombre soltó el maletín que contenía los 2 millones de pesos recién retirados de la sucursal bancaria, mientras los agresores escaparon a bordo de motocicletas.

También puedes ver: Asaltan a cuentahabientes por 1.5 mdp en la capital en 48 horas

Testigos del hecho dieron aviso a los servicios de emergencia, por lo que al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal de San Andrés Cholula. En el sitio encontraron al cuentahabiente en crisis nerviosa y a varias personas aún ocultas en los locales cercanos.

Los uniformados confirmaron que los responsables habían logrado huir con el dinero, por lo que se implementó un operativo de búsqueda que, hasta el cierre de esta edición, continúa activo.

Aunque no se reportan detenidos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de San Andrés Cholula informó que se brinda acompañamiento a la víctima para iniciar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual se encargará de la investigación para dar con los responsables.

Cabe recordar que la tarde del miércoles, un hombre que se dirigía a depositar 104 mil pesos en una sucursal de BBVA, en la colonia Santa Cruz Buena Vista, también fue víctima de un asalto.

En ese caso, el presunto responsable habría seguido al cuentahabiente desde que realizó el retiro del efectivo en una sucursal de BanRegio ubicada en la plaza Oso Mayor, hasta su llegada a BBVA.

De acuerdo con los reportes oficiales, el afectado, de 45 años, estaba por ingresar a la sucursal cuando el agresor, a bordo de una motocicleta, se le acercó por la espalda, lo encañonó y lo obligó a entregar la bolsa con el dinero. Posteriormente, huyó en el mismo vehículo con rumbo desconocido.

Leer más: Tres hombres encañonan a trabajadores y se llevan 430 mil pesos en Calzada Zavaleta