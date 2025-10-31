Tres semanas después, López Zavala nombra a un segundo abogado, como lo ordenó el tribunal: Monzón

Viernes, octubre 31, 2025
El juicio por el feminicidio de Cecilia Monzón continúa con el desahogo de pruebas contra los presuntos implicados

Isaí Pérez Guarneros

Después de tres semanas de que el Tribunal de Enjuiciamiento lo ordenara, Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla por el PRI, designó a un segundo abogado defensor con el fin de evitar la suspensión de audiencias por motivos de salud del único litigante que lo representaba en el juicio por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón. 

Así lo confirmó la abogada Helena Monzón, hermana de la víctima, quien explicó que el nuevo defensor de López Zavala es un exagente del Ministerio Público. Agregó que el proceso judicial avanza en la etapa de desahogo de pruebas que buscan acreditar la presunta responsabilidad del exsecretario de Gobernación como autor intelectual, así como la participación de Jair N. y Silvestre N. como autores materiales. 

“Seguimos en pruebas complejas. Ahora es explicar cómo a través de dispositivos móviles, se les ubicó”, explicó.  

La instrucción de contar con dos defensores se derivó de una serie de reportes médicos presentados por el único abogado de Zavala, quien argumentaba estar enfermo. El Tribunal consideró válidos dichos justificantes, lo que ha retrasado el juicio por más de seis meses. 

Cabe recordar que, ante la falta de un nombramiento por parte del priista, el Tribunal le asignó una defensora de oficio; sin embargo, López Zavala la rechazó en la primera audiencia, lo que permitió prolongar el proceso mediante tácticas dilatorias toleradas por el órgano jurisdiccional. 

Helena Monzón informó que la semana pasada solo se pudieron realizar la mitad de las audiencias programadas, pese a que desde hace tres semanas se acordó celebrar sesiones diarias de lunes a viernes con el propósito de concluir el juicio antes de las festividades decembrinas. 

Solo 5% de los feminicidios logra una condena en México: Monzón 

La abogada advirtió que, pese a la presión social, política y mediática que rodea el caso de su hermana, el sistema judicial en México y en el estado de Puebla mantiene obstáculos estructurales que impiden el acceso efectivo a la justicia. 

De acuerdo con Helena Monzón, apenas el 5 por ciento de los feminicidios logra llegar a una sentencia condenatoria.  

“Harta de las normas procesales en México. ¿Con ganas de buscar a quien me reemplace? Algo. ¿Opciones de recambio?. Ninguna, no hay tercera hermana Monzón”, denunció 

Este jueves se celebró la audiencia número 65 del juicio contra Javier López Zavala, lo que equivale a casi siete meses desde el inicio del proceso judicial, el cual comenzó 3 años después del feminicidio de la activista.  

En este sentido, la litigante que reside y labora en España, ejemplificó que los tribunales conformados por una sola persona juzgadora logran poner orden a las partes implicadas en una sola audiencia, mismas que terminan por desarrollarse. Mientras que en Puebla, el tribunal colegiado por tres togados, encargado del proceso en contra de Zavala, ha tolerado todas por más de medio año las estrategias dilatorias.  

“Hoy he hecho un juicio. Un conflicto colectivo. Nada cómodo, porque la Jueza nos había metido en la agenda con calzador. Su Señoría puso orden, nos limitó el tiempo a las letradas, corrigió preguntas y descartó otras. Insisto, nada cómodo. ¡Pero! Puso orden y acabamos bastante rápido, para lo que era. Ese orden que no saben o no pueden poner los 3 jueces que llevan el caso de mi hermana”, denunció. 

Finalmente, sobre la audiencia de este jueves también informó que las ubicaciones de los implicados en el feminicidio de la activista Cecilia Monzón ya quedaron acreditadas: 
“A estas alturas ya se han acreditado las ubicaciones por vídeo y antenas. Tenemos la confesión aportada, que cuadra en momentos y lugares. ¡No es coincidencia! ¿Hasta cuándo nos van a someter a esta pérdida de tiempo?”, concluyó.  

