Tres mil trabajadores con contratos precarios siguen sin ser basificados por el IMSS-Bienestar: Motrasesa

Trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud (Ssa) se manifiestan este jueves frente las oficinas centrales de la dependencia, en la ciudad de Puebla, en exigencia de que se les otorguen bases del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar.

Miguel Ángel Uriarte Serrano, dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Motrasesa), indicó que se mantiene -de acuerdo a datos de la plataforma de transparencia- la cifra de 2 mil 960 empleados que trabajan con contratos precarios, sin prestaciones de ley y con salarios inferiores a los recién basificados.

Uriarte Serrano agregó que desde la última vez que se manifestaron, es decir el 5 de agosto pasado, y hasta este día, ningún eventual ha sido llamado para comenzar su proceso para obtener una plaza.

Recordó que el coordinador del IMSS-Bienestar en Puebla, Gerónimo Lara Gálvez, se comprometió a buscarlas, por lo que exigen que cumpla con su promesa.

“Él formalmente quedó que iba a gestionar las bases para todos los compañeros, no sabemos hasta dónde sea cierto porque a final de cuentas es una autoridad, el cual puede decir cuántos faltan por basificar, cuántos no se han basificados, etcétera. Él puede decir: sí, es de la federación; pero el que va a solicitar las bases es él porque no creo que la federación venga y diga: son miles y miles”.

Esta tarde se lleva a cabo una reunión entre representantes de los eventuales, así como de la Secretaría de Salud, del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, y de la Secretaría de Gobernación estatal, donde se conocerá el estatus de la gestiones de plazas.

En este mismo tema, trabajadores que acudieron a manifestarse denunciaron que ha habido irregularidades en la entrega de plazas porque se están dando a personas que solo tienen meses de antigüedad y que presuntamente fueron recomendadas por Lara Gálvez.

Tan es el caso de Diana, médico por contrato de un centro de salud, quién refirió que pese a llevar siete años laborando, sus compañeros con menos tiempo ya fueron basificados y ellos mismos fueron quienes confesaron que fue porque son allegados a Gerónimo Lara.

“Soy el único médico de contrato de más antigüedad y soy el único que no se basificó en IMSS-Bienestar, al centro de salud han llegado recomendados, han llegado con pocos años de antigüedad; ellos llevaban cuatro, tres años… Muchos llegaron recomendados por el coordinador del IMSS-Bienestar y con horarios para su beneficio, yo he platicado con ellos y muchos me lo han comentado, que tienen cierta relación con él, de amistad, y por eso los cambiaron a esas unidades”.

Otro caso es el de Michelle Carvajal, quien desde hace tres años se desempeña como químico analista en el Hospital General de Cholula, ella fue excluida del proceso de basificación, pero curiosamente otros trabajadores con apenas mes y medio laborando sí fueron beneficiados.

“Yo me acerqué a oficinas centrales a preguntar cuál era mi estatus y me comentan que es por antigüedad, sin embargo no es creíble porque yo llevo más”.

Maritza Méndez, enfermera con contrato precario en el Hospital para el Niño Poblano (HNP), también participó este día en la manifestación frente a la Ssa, donde exhibió que lleva más de nueve años laborando como eventual y ganando solo 3 mil 200 pesos a la quincena, cuando sus compañeras del IMSS bienestar están percibiendo hasta 13 mil pesos.

Exigió que se cumpla la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, de otorgar plazas a todo el personal de salud.