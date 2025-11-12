Martes, noviembre 11, 2025
Tres fiestas clandestinas han sido clausuradas en Tehuacán en menos de una semana

En esos lugares se detectaron menores de edad y venta de bebidas alcohólicas

Elizabeth Rodríguez Lezama

Al menos tres fiestas clandestinas se han cancelado en la última semana en Tehuacán donde había presencia de menores de edad y una afluencia de hasta 400 o 500 personas, informó Antonio Ayala Herrera, director de Normatividad Comercial municipal, quien destacó la peligrosidad de esos eventos donde se desconoce el origen de las bebidas alcohólicas que ahí se comercializan, por lo cual solicitó a los padres de familia a tener más cuidado con los lugares a los que acuden sus hijos.

El funcionario expuso que el gobierno no está autorizando permisos para ese tipo de eventos, de modo que se realizan de forma clandestina y se convierten en espacios no seguros para los jóvenes dado que hay el riesgo de que se venda alcohol adulterado, además no tienen medidas de seguridad, ni para atender cualquier emergencia, como lo es el caso de contar con una ambulancia.

Refirió que en algunos de los lugares que han intervenido para su clausura se percatan de que hay menores de edad en mal estado por el consumo de bebidas embriagantes, lo que ha llevado a que el propio personal del ayuntamiento solicite la presencia de Protección Civil para atender esos casos y evitar una tragedia.

El llamado para los padres de familia es en el sentido de que se mantengan atentos y verifiquen si los lugares a los que acuden sus hijos a divertirse son legales, así como que sean espacios adecuados para la edad, pues es de todos sabido que los menores de 18 años no pueden entrar a sitios donde se vende licor.

Por lo que toca a los salones sociales, señaló que los propietarios ya están advertidos en el sentido de que el ayuntamiento no está dando permiso para ese tipo de eventos, por lo que les sugirió que si les solicitan algún contrato sospechoso pueden acudir a las autoridades para verificar si los organizadores cuentan con los requisitos para llevarlos a cabo.

Antonio Ayala señaló que hay ciertas características que los dueños de los salones pueden tomar en consideración, como lo es la solicitud de renta del lugar sin mobiliario y sin el servicio de banquete.

Lo anterior porque en esas fiestas clandestinas los asistentes no disponen de mesas ni sillas para convivir, todos permanecen de pie, ya que de ese modo es posible que entre esa cantidad elevada de personas.

Pese a que los dueños de los salones se excusan con el argumento de que solo rentaron el lugar y que para ello hay un contrato de por medio, los inmuebles son clausurados por albergar ese tipo de fiestas clandestinas.

