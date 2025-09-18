Tres asaltos en 24 horas dejan un herido y pérdidas por 320 mil pesos en la capital

En un lapso de 24 horas se registraron al menos tres asaltos en distintos puntos de la capital poblana, dos de ellos cometidos con arma de fuego, con un botín que supera los 320 mil pesos, además de un transeúnte herido por una detonación que no comprometió su vida.

Los hechos ocurrieron en la avenida Juárez, en la colonia El Mayorazgo y en la junta auxiliar San Jerónimo Caleras; en este último punto fue donde resultó lesionada una persona por el disparo de un presunto asaltante.

El primer asalto tuvo lugar al mediodía del miércoles en el estacionamiento del banco Scotiabank, ubicado sobre la avenida Juárez, a la altura de la 19 Sur, a unos metros del monumento a la Independencia de México.

La víctima fue un trabajador de una funeraria que arribó en una motocicleta Italika 250Z para depositar 300 mil pesos en efectivo. Sin embargo, en el estacionamiento fue interceptado por un hombre armado, quien lo despojó del dinero, su teléfono celular y documentos personales.

Tras consumar el atraco, el ladrón abordó una motocicleta tipo Cross en la que lo esperaba otro hombre para huir del lugar. Testigos que presenciaron el asalto alertaron a las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) municipal desplegaron un operativo de búsqueda, aunque hasta el momento no hay detenidos.

La víctima sufrió una crisis nerviosa y fue atendida por paramédicos, sin requerir traslado hospitalario. Más tarde se confirmó que interpuso la denuncia correspondiente, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación por asalto con violencia.

Roban 20 mil pesos en templo de Mayorazgo

Ya en la madrugada del jueves, alrededor de las 4:30 horas, al menos dos hombres irrumpieron en el templo de San José Obrero, en la colonia Mayorazgo, al sur de la ciudad, y sustrajeron 20 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte oficial, el encargado del templo acudió por la mañana y descubrió que la puerta principal había sido forzada. Al ingresar a las oficinas administrativas encontró todo desordenado y confirmó la falta del dinero.

Alrededor de las 9 horas, agentes de la SSC capitalina se trasladaron al lugar tras recibir el reporte de emergencia.

Aunque se implementó un operativo en la zona, no se reportaron detenidos. El encargado del templo ya interpuso la denuncia formal para que la FGE realice las investigaciones.

Balean a transeúnte en San Jerónimo Caleras

Paralelamente, cerca de las 6 horas, un transeúnte que caminaba en inmediaciones del fraccionamiento Vista del Valle fue interceptado presuntamente por dos sujetos que lo despojaron de sus pertenencias.

Vecinos de la zona reportaron haber escuchado dos detonaciones, por lo que agentes de la SSC y paramédicos acudieron a la calle 22 Poniente 114.

En el sitio confirmaron que un hombre resultó herido, aunque de acuerdo con las primeras versiones no requirió traslado hospitalario.

Los policías municipales localizaron dos casquillos percutidos, lo que confirmó las detonaciones reportadas por los vecinos.

Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado si la FGE ya inició la carpeta de investigación correspondiente.

