Tres años después del feminicidio de Cecilia Monzón, López Zavala es sentenciado a 6 años de prisión por violencia familiar

Tres años después de que Cecilia Monzón fuera asesinada, y tras haber denunciado en vida a Javier López Zavala por violencia familiar sin recibir protección, un tribunal estatal condenó, a primeras horas del pasado sábado, al excandidato priista a la gubernatura de Puebla a seis años de prisión. La sentencia llega tarde, según su familia, pero servirá para reforzar el proceso por feminicidio que aún está en curso.

Helena Monzón, abogada y hermana de la víctima, aseguró en un comunicado en sus redes sociales que esta sentencia representa un paso fundamental para lograr la pena máxima por el feminicidio de Cecilia Monzón, ya que se trataría de un sujeto previamente condenado y, por tanto, reincidente.

“En todo caso, hemos conseguido una condena que mucha gente decía que era imposible y, por otro lado, ahora ya podemos ir por la máxima en feminicidio porque ya tenemos a un sujeto condenado que será reincidente. Por lo que, aunque para mucha gente pueda parecer poco, es un gran paso”, afirmó Helena Monzón.

La abogada explicó que la familia y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) buscan la pena de 60 años de prisión contra López Zavala por ser el presunto autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón.

Por ello, la condena de culpabilidad por el delito de violencia familiar, así como los años de prisión de sentencia contra el ex candidato gubernamental, servirán para argumentar ante el juez la relación entre la violencia previa ejercida por López Zavala y el asesinato de Cecilia Monzón.

Respecto a la condena de seis años de prisión, Helena Monzón informó que el equipo legal de la víctima había establecido como umbral mínimo una pena de cinco años y un día contra López Zavala, por lo que consideró este fallo como un éxito.

Sobre las discrepancias, Monzón informó que la defensa cuestiona la forma en que se valoró el delito de violencia familiar durante el juicio, ya que sólo se consideró la relación con Cecilia Monzón y no se tomó en cuenta la violencia ejercida contra el hijo de la víctima.

“Discrepamos en algunos aspectos de cómo se ha valorado y cómo se ha impuesto la pena, porque, entre otras cosas, solo se ha considerado el delito con respecto a mi hermana y no con respecto a mi sobrino. Nosotros creemos que hay oportunidad de revisarlo, lo valoraremos, si vale la pena o no”, sostuvo la abogada.

Sobre ello, la abogada de la víctima aseguró que la familia no detendrá su lucha legal hasta que se logre comprobar la culpabilidad de Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón así como conseguir la pena máxima por este delito.

“Dicen que celebro el resultado… Celebrar nada, es tomar aire para seguir. Era una prueba importante. Pero NO voy a celebrar NADA, en medio de un juicio por FEMINICIDIO. No me despisto del objetivo, que el asesinato de mi hermana no quede impune”, escribió en sus redes sociales.

El tribunal declaró culpable a López Zavala el pasado 28 de mayo. La denuncia por violencia familiar contra el ex candidato priísta fue presentada por la propia Cecilia Monzón meses antes de su asesinato, e incluso solicitó medidas de protección. Sin embargo, las autoridades no actuaron hasta después del 21 de mayo de 2022, fecha en que la activista fue ultimada con arma de fuego por Jair N, sobrino del político, y Silvestre N.

Investigaciones periciales de la FGE vinculan a López Zavala como presunto autor intelectual del feminicidio. El político habría ordenado en abril de 2022 a su sobrino, Jair N, originario de Chiapas, entidad de donde también es oriundo López Zavala, que vigilara los movimientos de Cecilia Monzón con el objetivo de asesinarla. Incluso le habría proporcionado una pistola y una motocicleta para ejecutar el crimen, cometido en mayo de ese año.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el 21 de mayo de 2022, Silvestre y Jair persiguieron a Monzón en una motocicleta hasta alcanzarla mientras conducía su vehículo, a la altura del Camino Real a Cholula y el Periférico, donde le dispararon en seis ocasiones.

En audiencia por feminicidio, apenas lograron pasar dos testigos: Helena Monzón

Helena Monzón informó la mañana del pasado viernes que durante la decimosexta audiencia del juicio por el feminicidio de su hermana, proceso que ha demorado más de tres años, la defensa de López Zavala continuó con tácticas dilatorias para evitar el avance y la presentación de los testigos.

Según la abogada, apenas pudieron ser interrogados dos testigos debido a que los abogados del excandidato realizaron preguntas repetitivas a cada uno de ellos.

“Hasta las defensas se ahogan con el trabajo que es tanta audiencia. Aun así, siguen alargando interrogatorios con preguntas repetitivas, pero bueno, ‘es su derecho…’. Dos testigos hechos hoy”, expresó Helena Monzón mediante un comunicado en su cuenta de X.

Finalmente, la abogada informó que este lunes se celebrará la decimoséptima audiencia judicial por el feminicidio de Cecilia Monzón y el próximo 6 de junio se hará la lectura de la pena contra Javier López Zavala por el delito de violencia familiar.

