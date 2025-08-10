Domingo, agosto 10, 2025
Tren Pachuca-Ciudad de México, listo para primer semestre de 2027: CSP

Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca-Ciudad de México terminará para el primer semestre de 2027
Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca-Ciudad de México terminará para el primer semestre de 2027
La Redacción

Zempoala, Hgo. La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo estimó hoy que el proyecto del tren Pachuca -Ciudad de México terminará para el primer semestre de 2027.

Durante su séptima gira por Hidalgo en lo que va de los primeros diez meses de su gestión, acompañada por  el gobernador Julio Menchaca; el general Gustavo Vallejo Suárez, encargado del proyecto, así como Andrés Lajous, titular de la agencia reguladora de transporte ferroviario, Sheinbaum agregó que el proyecto presenta un avance del 4 por ciento.

Agregó la obra tendrá una inversión total de 47 mil millones de pesos, -de los cuales 27 mil millones de pesos son para el tramo Lechería -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Anunció que en las inmediaciones de la vía del tren se va a desarrollar lo que llamó un “polo del bienestar“, que albergará actividad industrial, comercial y educativo.

Tras su mensaje, Sheinbaum abordó un vehículo militar y realizó un recorrido de supervisión junto con Menchaca, el general Gustavo Vallejo y otros funcionarios por el tramo del kilómetro 37 más 250 de la antigua estación del ferrocarril, en el Ejido La Laguna y  Jagüey de Téllez, en el municipio de Zempoala.

En el lugar, ingenieros militares y civiles junto con trabajadores de la construcción ya comenzaron los trabajos para aplanar el terreno donde pasará la vía donde habrá una capa de grava y sobre la misma, los durmientes donde irán montados los rieles.

Se tiene previsto que cada tren transporte 718 pasajeros y tenga una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora, lo cual reducirá traslado de Pachuca al AIFA en 20 minutos.

Antes, también en territorio hidalguense, la presidenta Claudia Sheinbaum supervisó la construcción de la unidad habitacional en San Agustín Tlaxiaca.

“Trabajamos todos los días para consolidar más de un millón de viviendas dignas y créditos accesibles para familias que ganen entre uno y dos salarios mínimos”, comentó la mandataria en su cuenta de X.

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Boege: la biodiversidad generada por los pueblos indígenas hace de México un Centro de origen

Paula Carrizosa -
El 14 por ciento del sistema alimentario mundial, es decir, unas 240 especies en donde el maíz es la más importante, fueron generadas por...

México busca resarcimiento de Adidas por apropiación cultural en sandalias

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno de México busca un resarcimiento de Adidas a una comunidad del estado de Oaxaca (sur), tras acusar a la marca...

Celebra Presidenta detención de traficantes de armas; EU responde a peticiones del país

La Jornada -
Ciudad de México. La detención de un grupo de personas que traficaban armas a México muestra que el gobierno de Estados Unidos está correspondiendo...

Juez ordena prisión domiciliaria a Bolsonaro por presunto plan golpista

La Redacción -
Reuters La Corte Suprema de Brasil emitió el lunes una orden de arresto domiciliario para el expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo juzgado por presuntamente...

