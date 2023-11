Trasladan a un centenar de internos de San Miguel a otros reclusorios de Puebla y del país

Aproximadamente unos 100 internos del penal de San Miguel fueron enviados a otros reclusorios tales como el ubicado en Tepexi de Rodríguez, así como de Oaxaca, Chiapas, Durango y Nayarit.

El movimiento inconformó a decenas de familiares debido a que no han recibido información certera de a dónde fueron enviados los internos, hecho que calificaron como arbitrario, pues, además, aseguraron que movieron a reclusos que tenían un buen comportamiento.

“No entendemos y no nos podemos explicar cómo es posible que el día de hoy a personas que no se meten en problemas que han seguido las reglas que ha puesto la directora María del Rayo Mendoza Farfán los haya traslado dado sin justificación alguna. ¿Cómo es posible que la gente tranquila, gente que no se mete en problemas los alejen de sus familias y a personas que se drogan que andan robando que andan ocasionando problemas dentro del penal de San Miguel les permitan andar como si nada?”, indicaron mediante redes sociales.