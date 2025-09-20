Sábado, septiembre 20, 2025
NoticiasEstado

Tras varias horas desaparecida fue localizada Amalia García Vargas

Fue privada de su libertad en la colonia Antorchista de esta ciudad

Tras varias horas desaparecida fue localizada Amalia García Vargas
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tras varias horas de haber sido privada de su libertad fue localizada con vida Amalia Elena García Vargas, de 57 años, oriunda de Tetitlán de Flores Magón, Oaxaca, con domicilio en la colonia Antorchista de esta ciudad.

Sin dar mayores detalles de dónde fue localizada, sus compañeros antorchistas dieron a conocer que familiares de la mujer confirmaron que ya se encontraba con ellos en buen estado de salud.

Tampoco se tienen datos si por este hecho hay alguna persona detenida, dado que al menos tres personas participaron en su desaparición, dos que se encargaron de someterla y alguien más que conducía el vehículo.

El momento en que la privan de su libertad fue captado por una cámara de vídeo vigilancia que se hizo circular en redes sociales. La unidad en la que se la llevaron es de un color claro con una franja obscura que cruza desde el frente hasta la cajuela.

El hecho generó fuertes cuestionamientos sobre la inseguridad y la ola de violencia que se vive desde hace algunas semanas en este municipio desde hace algunas semanas, que a decir de las autoridades es por una pugna entre dos bandas delictivas que se tienen identificadas.

Temas

Más noticias

Nacional

Fallece astrónoma mexicana Julieta Fierro, a los 77 años

La Jornada -
Ciudad de México. La astrónoma mexicana Julieta Fierro Gossman falleció esta tarde a la edad de 77 años, lo confirmó Comunicación Social de la...
Nacional

Ingesta de alcohol cuesta a México 2.1% del PIB

La Jornada -
El impacto en la economía nacional por factores ligados al consumo de alcohol alcanza 2.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). Se estima...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Emite FGE boletín de búsqueda de Amalia Elena García, presuntamente privada de su libertad en Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Amalia Elena García Vargas, de 57 años, presuntamente fue privada de su libertad en la colonia Antorchista de esta ciudad. La Fiscalía General del...

Pese a manifestaciones de Antorcha Campesina, no se podrán realizar obras en su colonia de Tehuacán

Elizabeth Rodríguez Lezama -
La comuna solo ofreció iniciar con el proceso de regularización de la colonia

Además del socavón, colonia Antorchista de Tehuacán tiene cinco hundimientos: Desarrollo Urbano

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.  Ya son cinco los hundimientos de tierra en la colonia Antorchista de esta ciudad, que se suman al socavón de más de ocho...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025