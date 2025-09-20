Tras varias horas desaparecida fue localizada Amalia García Vargas

Tras varias horas de haber sido privada de su libertad fue localizada con vida Amalia Elena García Vargas, de 57 años, oriunda de Tetitlán de Flores Magón, Oaxaca, con domicilio en la colonia Antorchista de esta ciudad.

Sin dar mayores detalles de dónde fue localizada, sus compañeros antorchistas dieron a conocer que familiares de la mujer confirmaron que ya se encontraba con ellos en buen estado de salud.

Tampoco se tienen datos si por este hecho hay alguna persona detenida, dado que al menos tres personas participaron en su desaparición, dos que se encargaron de someterla y alguien más que conducía el vehículo.

El momento en que la privan de su libertad fue captado por una cámara de vídeo vigilancia que se hizo circular en redes sociales. La unidad en la que se la llevaron es de un color claro con una franja obscura que cruza desde el frente hasta la cajuela.

El hecho generó fuertes cuestionamientos sobre la inseguridad y la ola de violencia que se vive desde hace algunas semanas en este municipio desde hace algunas semanas, que a decir de las autoridades es por una pugna entre dos bandas delictivas que se tienen identificadas.