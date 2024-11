Tras un día de hospitalización, dan de alta médica al gobernador de Puebla

Luego de un día de hospitalización por una reacción alérgica, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina informó la tarde de este lunes que fue dado de alta médica por la mejoría en su salud.

“Queridas poblanas y poblanos, les informo que ya me encuentro en casa. Mantendré reposo esta tarde y mañana retomaré mi agenda con normalidad”, dio a conocer en sus redes sociales.

Agradeció los mensajes solidaridad y por estar al pendiente de su salud, por lo que dijo “seguiremos con todo hasta el último minuto”.

La noche de este domingo, fue hospitalizado el gobernador de Puebla debido a que presentaba fiebre y una reacción alérgica.

El mandatario estatal, quien apenas el pasado viernes rindió su último informe de gobierno, confió que en las próximas horas sería dado de alta.

“Les informo que ya estoy mucho mejor, pasé buena noche. Como saben, el día de ayer tuve que venir al hospital por presentar mucha fiebre, al parecer por una reacción alérgica; pero gracias al trabajo del personal médico, ya todo está en orden”, informó.

Céspedes Peregrina precisó que estuvo a la espera de que concluyeran los estudios de rutina, a fin de que pueda ser dado de alta médica.

En un breve comunicado, expuso que “los médicos comentaron que podrían darme de alta en las próximas horas”, debido a su mejoría.

Más tarde, en rueda de prensa, el secretario Javier Aquino Limón, precisó que la noche del domingo Sergio Salomón Céspedes “tuvo algunas complicaciones de salud producto de alguna alergia, por lo que decidió ir al hospital para una valoración y los médicos pidieron que pasara la noche ahí para descartar cualquier consecuencia mayor”.

Sin embargo, el funcionario estatal afirmó que está próximo a salir del hospital, sin consideraciones mayores.

La noche del domingo, informó que luego de la gira de supervisión de obras y del evento en el centro de la ciudad de Puebla, comenzó a sentirse indispuesto.

“Durante el día presenté fiebre y malestar por lo que me trasladé al hospital a que me realizaran estudios y valoración. Me encuentro tranquilo y estable, esperando los resultados. Les mantendré informados”, posteó en la plataforma X.