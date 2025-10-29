Martes, octubre 28, 2025
NoticiasSalud

Tras protestas, garantiza Ssa aumento salarial a personal del Hospital de Traumatología

Yadira Llaven Anzures

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud (Ssa), garantizó el cumplimiento del incremento salarial y el pago retroactivo al personal de contrato del Hospital de Traumatología y Ortopedia que se manifestó este martes.

En un comunicado oficial, la dependencia aseguró que no habrá represalias ni descuentos de día a los trabajadores que participaron en la protesta.

El incremento salarial y el pago retroactivo para el personal de contrato serán efectivos a más tardar en la quincena 23, según lo acordado en una reunión de trabajo encabezada por el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco.

La principal demanda de los trabajadores de salud es el cumplimiento de sus derechos laborales, específicamente el aumento salarial prometido para el personal que opera bajo la modalidad de contrato.

Además de asegurar el pago, las autoridades programaron reuniones posteriores con el IMSS-Bienestar para atender otras demandas del personal y establecer áreas de mejora que garanticen condiciones laborales más favorables.

El gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, afirmó su compromiso con el bienestar del personal de salud, asegurando un entorno laboral “justo, seguro y respetuoso”.

