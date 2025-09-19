Viernes, septiembre 19, 2025
NoticiasEstado

Tras pernoctar en Tehuacán, la carrera Antorcha Guadalupana reinició su recorrido hacia Estados Unidos

Decenas se reunieron para portar la antorcha hacia Atexcal, su siguiente parada

Feligreses se preparan para acompañar la Antorcha Guadalupana en su paso por Tehuacán rumbo a San Martín Atexcal
Feligreses se preparan para acompañar la Antorcha Guadalupana en su paso por Tehuacán rumbo a San Martín Atexcal
Elizabeth Rodríguez Lezama

Tras pernoctar en esta ciudad fue despedida entre flores, cantos e incienso la Carrera Antorcha Guadalupana México–Nueva York. Feligreses de la parroquia La Preciosa Sangre de Cristo se reunieron para recorrer el trayecto desde Tehuacán hasta San Martín Atexcal, el último punto de su paso por la Diócesis de Tehuacán.  

Diego Abel Reyes, coordinador de logística en México de la carrera expresó su agradecimiento por el cobijo que Tehuacán ha dado desde hace más de 20 años a las imágenes de la Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego, así como a la Antorcha Guadalupana. Decenas de jóvenes. sobre todo, llegaron desde temprana hora para registrarse con el objetivo de llevar la antorcha en algún tramo de su trayecto. 

Las imágenes de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, son en la carrera símbolos de fe pero también de migración, por lo cual el cruce de la frontera hacia Estados Unidos, que se da desde Tamaulipas sigue siendo uno de los momentos más representativos porque significa su entrada sin documentos a ese país, con lo que miles de paisanos se identifican, al igual que sus familias. 

Diego Reyes reconoció que hasta el momento el tránsito por territorio mexicano ha sido tranquilo y siempre con el acompañamiento de seguridad, dependiendo de la Jurisdicción hay zonas donde los abandera la Guardia Nacional, en otras son policías estatales y en unas más los municipales o agentes de tránsito.  

Destacó la nutrida participación de las familias de migrantes en la carrera, que ven en ella un símbolo de unidad, fe y esperanza, por lo que para quienes tienen a alguien radicando en Estados Unidos es muy significativo tocar la imagen de la Virgen de Guadalupe o bien correr un tramo con la antorcha.  

Desde su inicio en 2002, la Antorcha Guadalupana ha mantenido su compromiso de llevar un mensaje de unidad. Reyes enfatizó que más allá de una tradición religiosa, también representa una lucha por la dignidad, la familia y la memoria cultural, enfatizó. 

La carrera recorrerá en México más de 10 mil kilómetros y cruzar la frontera el 24 de octubre para continuar por 14 estados de la Unión Americana hasta su llegada a la Cátedra de San Patricio en Nueva York el 12 de diciembre. 

Temas

Más noticias

Nacional

Enfrenta gobierno costos de arbitraje por millonaria deuda de Tv Azteca

La Jornada -
Dora Villanueva Las empresas de Ricardo Salinas Pliego usan el Poder Judicial, en concreto el de la Ciudad de México, para mantener congeladas de manera...
Nacional

Diputada Hilda Araceli Brown asegura que sus cuentas no están congeladas; “me enteré por los medios”, afirma

La Jornada -
Enrique Méndez y Fernando Camacho Ciudad de México. Incluida por las autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de personas supuestamente sancionadas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tras pernoctar en Tehuacán la carrera Antorcha Guadalupana reinicia su recorrido hacia Estados Unidos

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Tras pernoctar en esta ciudad, esta mañana fue despedida la Carrera Antorcha Guadalupana México-Nueva York. Feligreses de la parroquia La Preciosa Sangre de...

Antorcha Guadalupana será símbolo de resistencia frente al gobierno de Donald Trump: Padre Tacho

Kara Castillo
Este año, la Antorcha Guadalupana, la peregrinación religiosa que visibiliza la migración –que partió el pasado 30 de agosto de la Ciudad de México...

El gobierno estatal reforzará la seguridad en Tehuacán ante ola de violencia, anuncia Francisco Sánchez

Elizabeth Rodríguez Lezama -
El gobierno del estado reforzará la seguridad en Tehuacán ante la ola de violencia que se vive, así lo anunció Francisco Sánchez González, secretario...

Más noticias

00:10:58

Sagrario Linares, alumna de la UAP será astronauta análoga en investigación de marte

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Elizabeth Rodríguez entrevista a  Sagrario Linares Merlo, alumna del Complejo Regional Sur de la UAP,...

Investigadores del IPN desarrollarán aplicación móvil para monitorear calidad del agua de la RBTC

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán.- Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para el desarrollo de una aplicación móvil que permitirá llevar  a cabo el biomonitoreo del agua...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025