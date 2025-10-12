Tras ocho horas de cierre por explosión de pipa, se reanuda la circulación en la México–Puebla; chofer del tráiler permanece grave

Luego de más de ocho horas de cierre total derivado de la explosión e incendio de una pipa que transportaba petróleo crudo esta mañana en el kilómetro 72 de la autopista México–Puebla, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, la circulación fue finalmente reabierta en ambos sentidos, aunque con reducción de carriles debido a que continúan las labores de limpieza y remoción de escombros.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el tránsito vehicular, especialmente el de carga pesada, podría comenzar a fluir con normalidad hasta después de las 23 horas. En tanto, el conductor de la pipa de doble remolque, identificado como Ricardo, de 39 años, permanece hospitalizado en el Hospital Integral de San Martín Texmelucan, donde su estado de salud es reportado como grave, al presentar quemaduras de tercer grado en más del 50 por ciento de su cuerpo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varias horas para sofocar el fuego que consumió el petróleo crudo derramado tras la volcadura del vehículo de carga, la cual provocó que el combustible se extendiera hasta el camión contra el que impactó la pipa. Como consecuencia, una vivienda ubicada a un costado de la autopista fue alcanzada por las llamas y quedó completamente destruida.

De acuerdo con los reportes oficiales, en el momento del siniestro la casa se encontraba vacía, ya que la familia propietaria había salido a realizar sus actividades comerciales relacionadas con la compra y venta de fierro. Aunque los equipos de emergencia lograron extinguir el fuego, las pérdidas fueron totales: el inmueble, los enseres domésticos y la documentación de los dueños quedaron reducidos a cenizas.

La familia Méndez, propietaria del domicilio, arribó horas más tarde al lugar y confirmó que lo perdió todo, incluidos los papeles de propiedad y una cantidad de dinero que mantenían guardada. En medio de la tragedia, solicitaron apoyo a las autoridades correspondientes, aunque hasta el momento no se ha emitido un pronunciamiento oficial por parte del gobierno estatal.

Según la reconstrucción de los hechos, el accidente ocurrió poco después de las 10:30 horas de este sábado, cuando el tractocamión de doble remolque, que transportaba dos cisternas llenas de petróleo crudo, se habría quedado sin frenos. Esto provocó que el operador perdiera el control del vehículo, impactando por alcance a otro camión de carga que circulaba a menor velocidad, el cual, a su vez, chocó contra una camioneta Nissan de color rojo. La pipa volcó y, tras el impacto, testigos reportaron una fuerte detonación seguida del incendio del combustible.

En un primer momento se difundió que el vehículo de carga siniestrado transportaba diésel; sin embargo, horas más tarde la Guardia Nacional precisó que se trataba de petróleo crudo. Vecinos de la zona fueron los primeros en acercarse al lugar y registrar en video la columna de humo que se elevaba varios kilómetros a la redonda, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales.

Minutos después llegaron al sitio agentes de la Guardia Nacional, paramédicos de San Salvador el Verde, personal de Protección Civil estatal y bomberos de San Martín Texmelucan, quienes acordonaron la zona y comenzaron las labores de rescate, extinción del fuego y limpieza. El conductor de la pipa fue auxiliado y retirado de la cabina en llamas por los socorristas, quienes le brindaron atención médica inmediata a un costado de la vialidad antes de trasladarlo al hospital.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades han confirmado que no se registran personas fallecidas. Las tareas de limpieza y control del área continúan, y aunque la circulación ha sido reabierta parcialmente, Capufe prevé que la normalización total del tránsito vehicular ocurra hasta después de las 23:00 horas, luego de una jornada marcada por la emergencia y la intensa movilización de los cuerpos de rescate.

También puedes leer: Deslaves constantes dificultan auxilio a comunidades de Huauchinango, Juan Galindo y Xicotepec; se reportan abusos en venta de alimentos, combustibles y servicios funerarios.