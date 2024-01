Tras no obtener respuesta de Gobernación federal a problema de asaltos en carreteras, Amotac realizará paro nacional

Sin soluciones definitivas y solo con algunas promesas para combatir los asaltos en carreteras y atender otros temas, concluyó el lunes de la presente semana la reunión entre el dirigente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (Amotac), Rafael Ortiz, y funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal (Segob), por lo que la agrupación realizará un paro nacional el próximo mes.

En entrevista telefónica con La Jornada de Oriente, el líder transportista comentó que al encuentro ni siquiera asistió, como se tenía previsto, Cruz Isaac Muñoz, director de Seguridad y Carreteras de la Guardia Nacional, ni ningún representante de esa corporación; tampoco de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Corroboró que solo estuvieron presentes Lorenzo Gómez Hernández y Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, director general adjunto de Gobierno y encargado de la Unidad de Gobierno de la Segob, respectivamente.

El transportista informó que en el encuentro fueron expuestos los casos de extracción de órganos de chóferes que han sido asesinados por asaltantes, pero que prácticamente les pidieron un video del momento en que se estén sacando las partes del cuerpo humano, toda vez que no les creen que eso esté ocurriendo en el país.

Recientemente Rafael Ortiz y José Guadalupe Roldán Tello, delegado de Carga de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Puebla, indicaron cada uno tener conocimiento de un par de casos en los que les retiraron los órganos a los conductores, además de que tan solo en Puebla se han llegado a registrar hasta 60 atracos a camiones en una semana.

A la par, refirieron que hay colusión de mandos de la Guardia Nacional con las mafias dedicadas al robo de vehículos pesados que transportan mercancías, ya que han encontrado uniformados resguardando unidades hurtadas y a los asaltantes.

“No hay disposición por parte de Gobernación, no dejan de demostrar su lealtad a los grupos de poder y resulta que es inútil dialogar con gente que no tiene instrucciones de resolver, se fue la plática de toda la tarde de no se puede, no se puede. De la Guardia Nacional, ni siquiera estuvo; de la SICT, tampoco estuvo. Realmente es denigrante el modo cómo tratan a la gente”, señaló el líder de la Amotac.