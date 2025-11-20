Jueves, noviembre 20, 2025
Tras meses de tensión, pacta gobierno de Puebla serie de acuerdos con normalistas de Teteles

SEP y normalistas de Teteles logran acuerdos para mejorar infraestructura, formación docente y garantizar estabilidad educativa
Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Educación del Estado de Puebla (SEP) informó que, tras un periodo de diálogo “abierto y respetuoso” con el Consejo Estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, ubicada en Teteles de Ávila Castillo, se lograron acuerdos esenciales para atender las demandas históricas del plantel y poner fin a meses de conflicto y tensión.

Como resultado de las negociaciones, la dependencia pactó soluciones concretas para las necesidades operativas y académicas de la comunidad normalista.

En un comunicado, la Secretaría dio a conocer que se comprometió a adquirir un autobús que estará destinado al traslado de la comunidad estudiantil para las diversas actividades académicas necesarias para su desarrollo profesional, atendiendo una vieja demanda de movilidad y seguridad.

Además, solicitará al Comité Administrador Poblano Para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) la validación del proyecto para la construcción de la techumbre del área de las gradas en la zona deportiva de la institución, mejorando las condiciones físicas del plantel.

También se comprometió a reorientar recursos financieros para la capacitación y apoyo en la profesionalización de las y los docentes de la Normal, un paso clave para elevar la calidad educativa interna.

Con estas acciones, la SEP se comprometió a atender y respaldar a la comunidad educativa, así como de garantizar el derecho a la educación en un ambiente de paz, seguridad y legalidad, esperando que estos acuerdos sienten las bases para una relación institucional estable y productiva con las normalistas.

Demandas de mejoras en infraestructura y respeto a la organización estudiantil

En los meses recientes, las alumnas han protestado consistentemente por la defensa del modelo de normalismo rural autogestivo, que incluye el sistema de internado, y en demanda de mejoras en infraestructura y el respeto a su organización estudiantil.

Sin embargo, el conflicto escaló e incluso requirió la intervención del gobierno federal, luego de protestas que incluyeron la toma de instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y controversiales incidentes de vandalismo a unidades del transporte público RUTA, presuntamente por infiltrados, además de denuncias de hostigamiento policial contra las estudiantes.

Los principales puntos de disputa han sido la cobertura de la matrícula y la exigencia de dotar de mejores condiciones a la escuela.

