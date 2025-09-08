Tras manifestación, la Secretaría de Mujeres salda adeudo a sus trabajadoras

Tras una protesta por la falta de pago, la Secretaría de las Mujeres informó que el pasado viernes cubrió la nómina pendiente a sus trabajadoras, que demandaron entre varios puntos la remoción de la subsecretaria Araceli Caselin Espinoza, a quien acusan de maltratos y agravar la vulneración de sus derechos desde su llegada en mayo.

Sin embargo, la movilización también evidenció otras deficiencias en la dependencia, como la mejora de las condiciones laborales, la disponibilidad de insumos y el pago de viáticos.

En respuesta, las autoridades se comprometieron a establecer mesas de trabajo para atender estos reclamos.

La protesta comenzó en la mañana del viernes, cuando un grupo de trabajadoras cerró las puertas de la sede de la Secretaría, ubicada en la 2 Sur y 9 Oriente, por presuntos maltratos por parte de Araceli Caselin, quien fue removida de la dirección de la Casa del Abue en Puebla, por la misma razón.

En la entrada principal, colocaron pancartas donde se leyeron consignas, como “Atendemos violencia, pero vivimos violencia” y “Nosotras cuidamos a mujeres, pero ¿quién nos cuida a nosotras”, para visibilizar su situación.

En un comunicado la dependencia, liderada por Yadira Lira Navarro, explicó que el retraso en el pago se debió a ajustes administrativos que afectaron el pago de nómina del personal, correspondiente a la primera quincena de agosto.

​Según la dependencia, estos ajustes derivan de la publicación, el 31 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, del nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de las Mujeres, que reestructura su organización, funciones y unidades responsables.

​Afirmó que la Dirección de Administración de la Secretaría notificó a los trabajadores que los ajustes en las categorías y partidas presupuestales, derivados del nuevo reglamento, ocasionaron el retraso en el pago.

​Por lo tanto, aseguró que la regularización de los salarios se hizo conforme a lo acordado con la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Tras las protestas, confirmó el pago a más de diez trabajadoras alrededor de las 11 horas, por lo que las oficinas reabrieron sus puertas.

La directora administrativa, Griselda del Carmen Pérez Durán, se reunió con las manifestantes para recabar sus quejas, con el compromiso de que serían presentadas a la titular de la Secretaría.

Aunque el pago de la nómina se resolvió, las trabajadoras insisten en que sus otras demandas deben ser atendidas.

Entre las más importantes destacaron que quieren condiciones laborales dignas, es decir, que se respeten las 40 horas semanales y que se les proporcionen los insumos necesarios para su trabajo.

También exigieron el pago de los viáticos correspondientes a los viajes a otros municipios.

Además, pidieron espacios adecuados, así como que se respeten sus horarios de salida, que son entre 5 y 6 de la tarde, para no tener que quedarse hasta las 7 u 8 de la noche.

