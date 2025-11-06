Tras llevar un año bajo amenazas, le matan a tres allegados al edil de Eloxochitlán

Delfino Hernández Hernández, edil de San Miguel Eloxochitlán, el municipio más pobre de Puebla, aseguró que desde hace más de un año ha recibido amenazas de muerte por parte de grupos del crimen organizado que operan en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz.

En este contexto, durante la madrugada del domingo, tres hombres identificados como Dionisio, de 31 años; Isidro, de 28; y Giovanni, de 17, campesinos que el edil dijo “conocer”, fueron asesinados con 72 disparos de arma de fuego sobre la carretera Xonotipan–Loma Bonita, a la altura de la comunidad de Tlazolapa.

A raíz de estos hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, confirmó el pasado lunes que el gobierno estatal reforzará la seguridad del municipio con un mayor número de elementos y presencia activa de fuerzas policiales. Lo anterior, tras detectar movimientos de grupos criminales provenientes de Veracruz que intentan incursionar para controlar diversas actividades delictivas en territorio poblano.

Respecto al ataque armado en el que tres campesinos fueron ejecutados, Sánchez González precisó inicialmente que los dos adultos trabajaban en el ayuntamiento, aunque más tarde matizó su declaración al referirse a ellos como personas cercanas al edil Delfino Hernández.

Por su parte, el alcalde explicó que sí conocía a las víctimas, quienes eran campesinos de la región, pero aclaró que ninguna de ellas formaba parte de la administración municipal.

Desde hace al menos dos años, habitantes de Eloxochitlán han denunciado un incremento en delitos como extorsión, homicidios, secuestros y robo de propiedades o de ganado, situación que ha provocado el desplazamiento de varias familias hacia la capital del estado y municipios aledaños.

El interés del crimen organizado en incursionar en Eloxochitlán responde principalmente a su ubicación geográfica en la frontera entre Puebla y Veracruz, una zona de paso entre comunidades serranas con escasa presencia policial y altos niveles de marginación.

Según fuentes estatales, esta franja territorial se ha convertido en un corredor natural para el tránsito de grupos delictivos que buscan extender su dominio hacia el centro del estado, utilizando las rutas rurales como zonas de resguardo o de traslado de armas, drogas y vehículos robados.

Además, la limitada capacidad institucional de los municipios serranos, sumada a la pobreza estructural y a la falta de oportunidades, los convierte en territorios propicios para la cooptación o el control criminal.

La Jornada de Oriente documentó en 2023 que esta ola delictiva que golpea a la Sierra Negra no tiene un propósito económico evidente, pues no se trata de una zona propensa al robo de combustible al no contar con ductos de gas ni de gasolina. Sin embargo, los ataques y amenazas parecen orientarse al control territorial y al sometimiento de las autoridades locales.

En aquel momento, los habitantes informaron que una familia había presentado cuatro denuncias por distintos delitos, aunque ninguna fue esclarecida, lo que provocó que la mayoría de los afectados optara por no denunciar y, en algunos casos, abandonar el municipio si contaba con los medios económicos para hacerlo.

Lo anterior contrasta con lo reportado por el edil Delfino Hernández, quien acumula tres períodos consecutivos en el cargo y aseguró que en el último año la Policía Municipal ha detectado el tránsito de camionetas con hombres armados que cruzan por los límites entre Puebla y Veracruz.

Aunque las denuncias formales siguen siendo escasas, las estadísticas confirman un aumento en las carpetas de investigación por homicidio en los últimos tres años. En 2022 se iniciaron solo dos investigaciones; en 2023 no se registró ninguna; en 2024 se abrió una; y en lo que va de 2025, de enero a septiembre, ya suman cinco.

Finalmente, cabe recordar que Eloxochitlán fue considerado durante varios años el municipio más pobre del país. En 2010, el entonces candidato panista a la gubernatura Rafael Moreno Valle inició su campaña en ese lugar, prometiendo revertir el rezago histórico de la región, promesa que nunca se concretó.