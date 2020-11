Tras la inactividad por la emergencia sanitaria, la industria del vestido busca reactivarse en Tehuacán

Tehuacán. Al darse la reactivación en el municipio, luego de varios meses de poca o nula labor en las industrias del vestido, apenas están en busca de obtener nuevos contratos, por lo que la economía de ese sector se encuentra todavía débil.

Lo anterior lo dio a conocer Rufino López Pérez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaives) Tehuacán, quien refirió que fue mucho tiempo el que pasaron sin tener trabajo pero tuvieron que continuar cumpliendo con diversos compromisos económicos.

Lamentablemente, dijo, no todos los propietarios soportaron la suspensión de actividades y terminaron por cerrar sus talleres, aunque no pudo precisar el porcentaje ya que no todos están afiliados a la Canaives.

Actualmente ya el 100 por ciento de las empresas afiliadas a esa cámara están en activo, pero se encuentran en busca de nuevos clientes a quienes maquilar las prendas en el caso de las que no trabajan sus propias marcas.

La situación económica causada por la epidemia del Covid-19 dejó daños económicos en todas las empresas del sector, resaltó Rufino López, quien explicó que varios de los afiliados maquilan para exportación, de tal manera que dependen de clientes en el exterior para reactivarse.

Otro problema más con el que deben lidiar en estos momentos es la competencia desleal, representada por empresas que se dedican a la importación de productos chinos, cuya calidad es muy baja, por lo que se venden a costos muy baratos lo cual les convierte en un atractivo para el consumidor final.

El representante de los industriales del vestido, hizo notar que a ello se le agrega el hecho de que un porcentaje importante de esos productos no llega al país de manera legal, sino que se trata de una actividad ilícita y por lo mismo se vuelve todavía más económica, ante lo cual ya no es posible competir

No solo es un problema para los empresarios, se trata de un daño mayor porque si no hay contratos o ventas los empresarios se verán obligados a aplicar adecuaciones para subsistir. En esos casos una de las medidas puede ser el recorte de personal lo que en consecuencia aumentará el nivel de desempleo, advirtió.