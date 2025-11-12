Tras intervención de la Segob, pactan planilla de unidad aspirantes en Sindicato de Burócratas

Tras el conato de violencia que obligó a suspender la elección, los aspirantes a integrar el Comité Electoral del Sindicato de Burócratas del estado acordaron la noche de este martes impulsar una planilla de unidad para garantizar la paz en el proceso, el cual cuenta con el respaldo de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal.

​Este acuerdo se tomó en una reunión con la participación de 12 aspirantes, donde se determinó conformar un Comité Electoral de unidad para evitar conflictos entre la base trabajadora, informó Martha Rodríguez Salinas, del la planilla Movimiento Democrático.

​Para legitimar la propuesta, dijo que se convocará a los agremiados a una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre a las 12 horas en el Centro de Convenciones.

​Rodríguez Salinas indicó que la Segob ha ofrecido su apoyo para que la asamblea se desarrolle en un ambiente de paz y respeto.

En ese sentido, precisó que las autoridades otorgarán permiso de salida anticipada a los trabajadores y concederán el día a los agremiados foráneos para asegurar su participación.

También acordaron ​que no se impedirá el registro a ninguno de los aspirantes y se exhortó a los participantes a realizar una campaña “sin golpeteo”.

Además, se advirtió que cualquier fotografía o material denostativo enviado en grupos será reportado ante Gobernación, a fin de que tome “cartas en el asunto”.

Segob pide calma y evitar injerencias

​La intervención de la Segob se confirmó por su titular, Samuel Aguilar Pala, quien encabezó la reunión con los 12 participantes para conminarlos a que el proceso se desarrolle en paz y apegado a los estatutos, luego de que se registraran “jaloneos y gritos” en la elección del pasado viernes.

​“Somos respetuosos de la vida sindical, no tenemos injerencias de acuerdo a la ley, pero como Gobernación nos corresponde que los procesos de cualquier índole se lleven a cabo en paz, tranquilidad y con respeto a la autonomía”, enfatizó Aguilar Pala en rueda de prensa, por la mañana.

El funcionario estatal recalcó que “no hay injerencia del estado a favor de ningún candidato” y que su rol se limita a garantizar el orden, siendo respetuoso de la vida interna del sindicato.

​Aguilar Pala también advirtió contra cualquier intento de manipulación política, aclarando que ni el Gobierno del Estado ni sus funcionarios tienen un candidato de su preferencia, desmintiendo que salir en fotografías con servidores públicos de alto nivel otorgue legitimidad a algún aspirante.

​El pasado viernes, el actual líder sindical Jhovanni Oliver Gallo presuntamente reventó la asamblea extraordinaria para nombrar al Comité Electoral, argumentando falta de quorum legal, lo que derivó en confrontaciones entre los agremiados.