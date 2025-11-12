Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasEstado

Tras intervención de la Segob, pactan planilla de unidad aspirantes en Sindicato de Burócratas

“No hay injerencia” del estado a favor de ningún candidato: Samuel Pala

Segob convoca a candidatos tras violencia en elección del sindicato. Aguilar Pala descarta injerencia oficial en proceso electoral
La intervención de la Segob se confirmó por su titular, Samuel Aguilar Pala, quien encabezó la reunión con los 12 participantes
Yadira Llaven Anzures

Tras el conato de violencia que obligó a suspender la elección, los aspirantes a integrar el Comité Electoral del Sindicato de Burócratas del estado acordaron la noche de este martes impulsar una planilla de unidad para garantizar la paz en el proceso, el cual cuenta con el respaldo de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal.

​Este acuerdo se tomó en una reunión con la participación de 12 aspirantes, donde se determinó conformar un Comité Electoral de unidad para evitar conflictos entre la base trabajadora, informó Martha Rodríguez Salinas, del la planilla Movimiento Democrático.

​Para legitimar la propuesta, dijo que se convocará a los agremiados a una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de noviembre a las 12 horas en el Centro de Convenciones.

​Rodríguez Salinas indicó que la Segob ha ofrecido su apoyo para que la asamblea se desarrolle en un ambiente de paz y respeto.

En ese sentido, precisó que las autoridades otorgarán permiso de salida anticipada a los trabajadores y concederán el día a los agremiados foráneos para asegurar su participación.

También acordaron ​que no se impedirá el registro a ninguno de los aspirantes y se exhortó a los participantes a realizar una campaña “sin golpeteo”.

Además, se advirtió que cualquier fotografía o material denostativo enviado en grupos será reportado ante Gobernación, a fin de que tome “cartas en el asunto”.

Segob pide calma y evitar injerencias

​La intervención de la Segob se confirmó por su titular, Samuel Aguilar Pala, quien encabezó la reunión con los 12 participantes para conminarlos a que el proceso se desarrolle en paz y apegado a los estatutos, luego de que se registraran “jaloneos y gritos” en la elección del pasado viernes.

​“Somos respetuosos de la vida sindical, no tenemos injerencias de acuerdo a la ley, pero como Gobernación nos corresponde que los procesos de cualquier índole se lleven a cabo en paz, tranquilidad y con respeto a la autonomía”, enfatizó Aguilar Pala en rueda de prensa, por la mañana.

El funcionario estatal recalcó que “no hay injerencia del estado a favor de ningún candidato” y que su rol se limita a garantizar el orden, siendo respetuoso de la vida interna del sindicato.

​Aguilar Pala también advirtió contra cualquier intento de manipulación política, aclarando que ni el gobierno del estado ni sus funcionarios tienen un candidato de su preferencia, desmintiendo que salir en fotografías con servidores públicos de alto nivel otorgue legitimidad a algún aspirante.

​El pasado viernes, el actual líder sindical Jhovanni Oliver Gallo presuntamente reventó la asamblea extraordinaria para nombrar al Comité Electoral, argumentando falta de quorum legal, lo que derivó en confrontaciones entre los agremiados.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel bloquea un millón de jeringas necesarias para vacunar a los niños en Gaza: Unicef

La Jornada -
Reuters Ginebra. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) aseguró que Israel impide la entrada en Gaza de artículos esenciales, como jeringas para...
Internacional

Aerolíneas de EU cancelan otros mil 200 vuelos por cierre del gobierno

La Jornada -
Reuters Washington. Las aerolíneas cancelaron casi mil 200 vuelos este martes, el quinto día consecutivo en que las suspensiones superan las mil desde que el gobierno...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tras 10 años, comunidad en Zacatlán recupera panteón usurpado por empresa

Martín Hernández Alcántara -
Tras más de 10 años el ayuntamiento de Zacatlán logró recuperar de manera definitiva el Panteón de Tlatempa, un espacio comunitario que finalmente fue...
00:01:19

Tecnm dejó plantados a estudiantes del ITT, lo que llevó a la toma de vialidades por parte de los alumnos

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Pese a que hubo el compromiso oral por parte de directivos de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México (Tecnm) para iniciar el...

Si Hamas continua derramando sangre, “entraremos y los mataremos”: Trump

La Jornada -
Ap Washington. El presidente Donald Trump advirtió este jueves a Hamas que “no tendremos más opción que entrar y matarlos” si persiste el derramamiento de...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025